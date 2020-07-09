Merit'e tam puan

Brote Turizm acentesi aracılığıyla Kıbrıs’a gelen otomotiv grubu, Merit Crystal Cove Otel’de unutulmaz bir tatil geçirdi.

“Bu tatil bize ilaç gibi geldi” diyen otomotiv grubu, Akdeniz’in en güzel koyuna sahip Merit Crystal Cove Otel’de gündüzleri altın kumlu denizin ve güneşin tadını çıkarırken bir yandan da otelin plaj bölümünde yer alan Lezzet Sokağındaki yemekleri deneme fırsatı buldu.

Acente yetkilileri ile grup misafirleri otelin 6’ıncı katında bulunan eşsiz manzarası ve muhteşem balık menüsüyle adeta mest eden Lambusa Balık restoranda ise unutulmaz bir gece geçirdi.

Merit Crystal Cove Hotel geçirilen bu zorlu süreçte her türlü önlemi ve güvenliği alarak konaklamasını gerçekleştiren tüm misafirlerden tam puan aldı.

Konaklamaları boyunca yapılan tüm uygulamalar için otel yönetimi ve çalışan tüm personellere teşekkürlerini sunan misafirler ilerleyen günlerde tatilleri için Merit Crystal Cove‘da tekrar konaklamak istediklerini belirttiler.