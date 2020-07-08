Akaryakıt ürünleri zamlanıyor

Hükümet benzin ve eurodizel’e 38 kuruş, gazyağına da 35 kuruş zam kararı aldı. Zam kararı gece yarısı yürürlüğe girecek.

Yeni fiyatlarla 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 5.78 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin 5.88 TL, Eurodizelin 5.32 TL ve gazyağının da 5.29 TL oldu.

18 Haziran’dan itibaren 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.40 TL, 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 5.50 TL, Eurodizel ve gazyağının ise 4.94 TL olarak satılıyordu.