Girne’de ‘Duble’ eğlence

Onur ULAĞ

Girne’de bulunan Duble Meyhane’e pandemi sonrası kapılarını adanın ünlü sanatçılarından Demet Gencelli ve Kader Ateş ile açtı. Sanatçılar birbirinden güzel şarkıları misafirler için seslendirirken mekanda kimi zaman duygu seli kimi zamanda büyük coşku yaşandı.

Zengin meze ve kebap çeşitleri ile konuklarını ağırlayan mekanda sahne alan Demet’in ve Kader’in şarkıları eşliğinde eğlence gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Sanatçıların söylediği sevilen şarkılara hep birlikte eşlik eden konuklar tüm günün yorgunluğunu ve stresini Duble’de bırakarak evlerine döndü.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 11:36