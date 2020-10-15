Öğretmen ek ödeneği maliyeti 27 milyon

Maliye Bakanı Amcaoğlu 4 bin öğretmene kişi başı 6 bin 685 lira ödeneceğini açıkladı

Öğretmen ek ödeneği maliyeti 27 milyon
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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, 4 bin 31 öğretmene, 6 bin 685 TL kişi başı brüt Öğretmen Hazırlık Ödeneği’nin en geç 16 Ekim 2020 Cuma gününe kadar ödeneceğini duyurdu. 
   Yapılacak ödemenin devlete toplam maliyeti 26 milyon 947 bin TL olacak. 
   Bakan Amcaoğlu, “öğretmenlerimizin hazırlık ödeneklerini hazır hale getirebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. 15 Ekim 2020 Perşembe günü öğleden sonraya yetiştirmeye çalışıyoruz ancak en kötü ihtimalle Cuma gününe bu ödenek hazır hale gelecek” dedi.
   Amcaoğlu, Covid – 19 salgını süresince çok ciddi ekonomik sıkıntı yaşansa da, hükümet olarak, en küçük maddi mükellefiyeti aksatmamak adına üstün gayret harcandığını ekledi. 

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2020, 12:35
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
vah vah
vah vah - 2 saat Önce

bunlara bes para vermeyin hain palikarya hayranlari ktos culere haramdir TC den gelen paralar maaslar

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