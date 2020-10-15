Yayanın durumu kritik

Yoldan geçen 81 yaşındaki Sıdıka Keleş’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı

Yayanın durumu kritik
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Suna ERDEN
Girne’de yönetimindeki minibüs ile 81 yaşındaki Sıdıka Keleş’e çarparak ağır yaralanmasına neden olan Ahmet Evli (57) dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada Sıdıka Keleş’in durumunun kritik olduğu, hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Soruşturmayı yapan polis, kazanın önceki gün saat 12.15 sıralarında Girne'de Mustafa Çağatay Caddesi üzerinde meydana geldiğini anımsattı.
Polis, yönetimindeki TFD 194 plakalı minibüs ile seyreden Ahmet Evli’nin yolun güney tarafından kuzey tarafına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sıdıka Keleş'e çarptığını ifade etti. Polis, kaza sonucu yaralanan yaya Sıdıka Keleş’in önce Girne Dr. Akçiçek Hastanesine, ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını belirtti. Keleş’in beyin kanaması geçirdiğini ve vücudunun muhtelif yerlerindeki kırıklar oluştuğunu kaydeden polis, yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.
Polis, Keleş’in hayati tehlikesinin bulunduğunu belirterek, zanlının soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Veli
Veli - 10 saat Önce

Yaya gecidinden gecmiyorsaydi soforun sucu yok. Yayalar yolun ortasindan yurumemeli. Trafik kurallari sadece suruculer icin degil yayaylar icin de gecerlidir.

Asiri hiz yoksa burada suclu yayadir.

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