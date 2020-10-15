Ali Bayır resmen Kartal

Bayır kendisini Yenicami futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı 

Ali Bayır resmen Kartal
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Yenicami, Mehmet Altın transferine karşılık Yonpaş Dumlupınar’dan kadrosuna kattığı Ali Bayır’ın transferini resmîleştirdi. 
Bayır kendisini Yenicami futbolcusu yapan imzayı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.
Transfer ile ilgili düşüncelerini aktaran Yenicami teknik sorumlusu Özgü Bayraktar, Bayır’ın Yenicami’nin geleneğine katkıda bulunacağını ve kendisinden beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti. Bayraktar genç futbolcunun en kısa sürede adaptasyon sürecini atlatarak takıma ciddi katkı sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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