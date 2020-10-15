Kaçak cezaevinde

Suna ERDEN

Gönyeli’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Oluwasegun Samuel Amuleya, Innocent Onyemauche Nwokenkwo, Moses Onwubiko ve Ifeanyi Vincent Onyema dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 zanlının 6 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındıklarını söyledi. Polis, zanlıların kaldığı apartman dairesinde yapılan aramada 15 gram ağırlığında satışa hazır hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Polis, ayrıca Innocent Onyemauche Nwokenkwo’nun pantolonunun cebinde yarım gram ağırlığında hintkeneviri bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın uyuşturucu maddeleri Moses Onwubiko’dan 300 Euro karşılığında aldığını ve sattıktan sonra parayı iade edeceğinin tespit edildiğini söyledi.

Soruşturma tamamlandı

Polis, Moses Onwubiko’nun Gönyeli’deki ikametgâhının dışında üzerinde hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazinin bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, zanlıları hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Oluwasegun Samuel Amuleya’nın 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde kalmasına emir verdi.

Innocent Onyemauche Nwokenkwo 3bin TL, Moses Onwubıko 10 bin TL ve Ifeanyı Vıncent Onyema ise 7 bin 500 TL nakdi teminat yatırması şartı konuldu. Ayrıca Nwokenkwo ile Onwubıko için de birer kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalanmasına emir verildi.