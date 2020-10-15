Rauf Denktaş: Tatar’a tam destek

Rauf Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ersin Tatar’a destek vereceğini açıkladı. Rauf Denktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ile iyi ilişkilerin önemine işaret ederek, Türkiye konusunda açık duruşu olan Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tam destek vereceğini vurguladı.

Rauf Denktaş’ın paylaşımı şöyle:

“Dedem Kurucu Başkan Rauf R. Denktaş, Türklüğün Kıbrıs’taki temsilcisi bizler de onun mirasçılarıyız.

Bizlere bu aşamada düşen görev, KKTC-Türkiye arasındaki ilişkileri normalleştirmek, suni olarak yaratılan gerginliğin ortadan kalkmasına katkı sağlamak ve ülkemizde kardeşliğin yeniden inşası için çalışmaktır.

Türkiye-KKTC işbirliği ile ulaşabileceğimiz gerçekliğinden hareketle, bu konuda duruşu çok açık olan Sayın Ersin Tatar’a Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde tam destek vereceğimi kamuoyunun bilgisine getiririm.”