Dosyaları kabarık

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da otel odasında 20 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Ziya Burçin Erbay ile suç ortağı Mustafa Kurucu hakkındaki soruşturma tamamlandı. İki zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Uyuşturucu suçlarından sabıkaları bulunan zanlılar tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemeye meseleyi aktaran polis, 7 Ekim 2020 tarihinde aldıkları bir ihbarı değerlendirerek, bir otel odasına baskın yaptıklarını ve Ziya Burçin Erbay’ı odada tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının kaldığı otel odasında yapılan arama sonucu 20 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlının konu uyuşturucu maddeyi Mustafa Kurucu’da aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, benzer sabıkaları olan zanlıların, davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 2 ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.