İngiliz Kraliyet Donanması’nın, Güney Kıbrıs’ta dün başlayan bir tatbikata katıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiliz Yüksek Komiserliği’nden yapılan açıklamaya dayandırdığı haberinde, İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki savunma işbirliğinin gereği olarak İngiliz Kraliyet Donanması’na ait “HMS Albion” amfibi hücum gemisinin ve yaklaşık 1200 personelin, “Nemesis 2020’ tatbikatı da dahil, programdaki tüm faaliyetlere katılacağını yazdı.

Gazete, söz konusu faaliyetler çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta ilk askeri liselerin de açılacağını ve Limasol körfezinde “beceri gösterisi” yapılacağını belirtti.

Habere göre, İngiliz Yüksek Komiseri Stephen Lillie, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait bugüne kadarki en büyük misyonun söz konusu olduğunu ve İngiltere ile “Kıbrıs” kuvvetlerinin ilk defa, Güney Kıbrıs topraklarında ortak eğitim göreceğini söyledi.

Gazete, İngiliz Üsleri Komutanı General Rob Thomson’un da, üs personelinin bu kapsamda destekleyici olarak görev alacak olmasından memnun olduğunu dile getirdiğini yazdı.