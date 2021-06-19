Önemli bir katkı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, bitkisel üretim yapanlara ve balıkçılara akaryakıt desteği olarak 9 milyon 444 bin 68 TL ödedi.

Bakanlık açıklamasına göre, 2019-2020 bitkisel üretim sezonu ve 2020 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla 8 bin 735 üreticiye hak edişlerinin yüzde 70’lik kısmı ödendi.

Üreticilerin kartlarına aktarılan hak edişlerini benzin istasyonlarında kullanabilecekleri duyuruldu.

Barınak zararları da ödendi

Öte yandan Genel Tarım Sigortası Müdürü İpek Kızılduman, fırtınadan dolayı zarar gören barınaklar için 274 milyon 352 bin 40 TL tazminat ödemesi yaptıklarını kaydetti.

İpek Kızılduman yaptığı yazılı açıklamada, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Tepebaşı, Bağlıköy, Aydınköy, Yedidalga, Güneşköy, Lefke, Topcuköy, Altınova, Avtepe, Yarköy, Kumyalı, Ziyamet, Gelincik, Yeni Erenköy, Dipkarpaz, İnönü, Akdoğan, Türkmenköy, Tatlısu, Geçitkale, İskele, Yeni Boğaziçi ve Mormenekşe köylerinde fırtınadan dolayı meydana gelen barınak zararları tazminat bordrosunun hazırlandığı belirtildi.

İşçilerin bayramlıkları ödendi

Bu arada Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kamudaki 2 bin 728 işçiye toplam 8 milyon 785 bin 326 TL dün bayramlık ödemelerinin yapıldığını duyurdu.