Kuzeyde 25 vaka bir can kaybı

Kuzey Kıbrıs’ta 24 saatte yapılan 9 bin 202 test sonucunda 21'yerel 25 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise taburcu edildi. Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 76 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 21 kişinin ise yerel vaka olduğunu açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 7 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şu şekilde:

Lefkoşa: Haspolat-1, Yenişehir-1, Metehan-2, K. Kaymaklı-1, Gönyeli-1/ Ortaköy-1.

Girne: Girne Merkez- 7, Alsancak-2, Kaşgar-1, Aşağı Girne-1, Yukarı Girne-1.

Gazimağusa: Karakol-1.

İskele: Makenzi -1.

Birçok hastalığı vardı

Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitiren Covid-19 hastası M.K.’nin (E-57) 27 Mayıs tarihinden bu yana Acil Durum (Pandemi ) Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi gördüğünü, diyabet, tansiyon, son dönemde böbrek yetersizliği (Diyaliz) ve koroner arter rahatsızlıkları bulunduğunu açıkladı.

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 76 yeni pozitif vakaya rastlandı, can kaybı yaşanmadı. Rum Sağlık Bakanlığı vakaların 41 bin 891 PCR ve hızlı testlerle ve yüzde 0.18'lik bir pozitiflik oranı olduğunu duyurdu. Hastanelerde 18'i ağır olmak üzere 45 kişi bulunuyor.