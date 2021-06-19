Çöplerden arındırıldı

Ömer KADİROĞLU

Çevre kirliliği, altyapı eksiklikleri ve birçok sorunla gündeme gelen sanayi bölgeleri için kollar sıvandı. Geçtiğimiz gün Diyalog’a yaptığı açıklamayla temizlik kampanyası başlatacaklarını kamuoyuna duyuran Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu dün harekete geçti.

Sanayi Odası, temizlik kampanyasına Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nden başladı.

İki günde tamamlanması hedeflenen temizlik çalışmaları, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Alayköy’de gerçekleştirilen temizlik çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Gazimağusa Sanayi Bölgesinde çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kamacıoğlu: Önce temizlik ardından telleme

Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, temizliğin, Alayköy Belediyesi ve özel firmaların katkısıyla gerçekleştirildiğini ve imece usulü yapıldığını belirtti. Temizliğin sonrasında bölgenin tellenmesiyle ilgili, Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın bütçe ayırdığını dile getiren Kamacıoğlu, bölgenin tellenmesi ve giriş kapısı yapılması için

2 milyon TL’lik bir bütçe gerektiğini kaydetti. Bunun 800 bin TL’lik kısmı için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın katkı koyduğunu, belediyenin de bütçesine göre katkıda bulunacağına ifade eden Kamacıoğlu, diğer firmalardan gelecek katkılarla da önümüzdeki hafta sonuna doğru telleme projesini başlatmayı hedeflediklerini söyledi. Kamacıoğlu, 2 ay içerisinde Alayköy Organize Sanayi Bölgesi’nin tellenerek, giriş kapısı olan örnek ve pilot bir bölge olacağını kaydetti. Temizlik kampanyasıyla otlar ve atıl durumdaki çöplerin temizleneceğini ifade eden Kamacıoğlu, bundan sonraki adımda bölgeye daha fazla çöp konteynerleri koymayı amaçladıklarını anlattı. Ali Kamacıoğlu, Alayköy’ün ardından haftaya Gazimağusa daha sonra Lefkoşa olmak üzere bütün sanayi bölgelerinde temizlik kampanyasını gerçekleştireceklerini söyledi.

Yeşil: Sanayi bölgeleri çöp bölgeleri olarak anılmaktan kurtulacak

Sanayi Dairesi Müdürü Mustafa Yeşil de, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu’na göreve geldikten sonra böyle bir konuya duyarlılık göstermesi nedeniyle teşekkür etti. Katkı koyan firmalar ve Alayköy Belediyesi’ne de teşekkür eden Yeşil, iş birliğinin artarak devam etmesi temennisini dile getirdi. İş birliği ile sanayi bölgelerinin çöp bölgeleri olarak anılmaktan kurtulacağını ifade eden Yeşil, Sanayi Dairesi Müdürlüğü’nün bu alanları tek başına temizlemeye imkan ve kabiliyeti olmadığını, böyle bir görevi olmadığını da belirtti.