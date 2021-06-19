Saner ikna etti

Siyasi kulisler dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın istifa girişimiyle hareketlendi.

İş Yasası ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’na ilişkin değişiklik tasarısına sıcak bakmadığı ve buna rağmen tasarının hayata geçirilmeye çalışılmasından rahatsız olduğu için istifa etme kararı aldığı iddia edilen Çağman, dün Başbakan Ersan Saner’i ziyaret etti.

Makam aracıyla saat 12.00 sıralarında Başbakanlığı gelen Çağman, istifa iddialarıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, "Başbakan ile görüşmem var, görüşme sonrasında açıklama yapacağım" ifadelerini kullandı.

Ancak Saner ile bir saatlik görüşme gerçekleştiren Bakan Çağman, açıklama yapmadan ayrıldı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner ise Çağman’ın “istifasını” sunmadığını öne sürdü.

Ancak elde edilen bilgilere göre; Çağman’ın istifasını sunduğu, Saner’in hükümet krizi yaşanmaması için görevinde kalması yönünde telkinde bulunduğu ve ikna ettiği iddia edildi.

Arıklı: Çağman giderse Denktaş gelir

Başbakan Saner konuyla ilgili sessizliğini korurken, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı, Çalışma Bakanı Koral Çağman’ın görevden istifa ettiği iddialarının ardından, “Bu durum hükümeti etkilemez. Böyle bir durumda DP dinamikleri devreye girer, Serdar Denktaş Çalışma Bakanı olur” dedi.

Çağman’ın İş Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikle ilgili huzursuzluğunu bildiğini de aktararak, “Ne karar aldı bilmiyorum. Sabaha kadar bir gelişme olmamıştı” şeklinde konuştu. Böyle bir istifa olduysa da bakan Çağman’ı aldığı karardan vazgeçirmeye çalışıldığı yönde bilgi aldığını belirten Arıklı, “Başbakan gerekli teması kurdu, görüşme yaptı” ifadelerini kullandı.