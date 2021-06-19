Strateji belli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) ziyaretinde partisinin iktidara gelmesi halinde pandeminin yarattığı ekonomik krizden çıkış için bir strateji ortaya koyacağını ve bu stratejinin de CTP’nin son dönemlerde gündeme aldığı uzun vadeli kalkınma planları olacağını söyledi.

Cenevre’de gerçekleştirilen 5+BM gayriresmi toplantısının ardından sivil toplum örgütleri, sendikalar ve ekonomik örgütlere ziyaret başlattıklarını ifade eden Tufan Erhürman, partisinin uzun vadeli kalkınma planlarını İŞAD yönetimiyle paylaştı.

CTP lideri Tufan Erhürman, pandemiyle birlikte tüm dünya ülkelerinde ekonomik krizin baş gösterdiğine işaret ederek, buna karşın ülkelerin bir çıkış stratejisi planladığını, ancak ülkede böyle bir planlamanın olmadığını savundu.

Erhürman, iktidara gelmeleri halinde derhal bir çıkış stratejisi ortaya koyacaklarını, bunun da uzun vadeli kalkınma planlarıyla gerçekleşeceğini söyledi.

“Boş umutlarla bir yere varılamayacağını” kaydeden Erhürman, “Ekonomik kriz üstüne, bir de siyasi kriz bindi ve binmeye devam ediyor” dedi.

Türkiye ile ilişkiler kötü…

Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin “hiç olmadığı kadar kötü bir dönemden geçtiğini” savunarak, “Hem de bunlar, başta ‘En iyi ilişkiyi biz kurarız’ diyenlerin olduğu bir dönemde yaşanıyor. Görülmüş şey değil. Bu ülkenin iş insanları artık Türkiye ile doğrudan ilişki kurmaya başladı. Hükümet ortada yok. Türkiye’yle ilişkileri kuran hükümet değil” şeklinde konuştu.