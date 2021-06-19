Diyalog çağrısını yineledi

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birleşmiş Milletlerce tanınan meşru Libya hükümeti ile dayanışmamız, ülkede ateşkese, birliğe ve yeni bir başlangıca giden yolu açtı. Libya'da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya yönelik desteğin bilhassa bu kritik süreçte artırılması önem arz ediyor. Çözümsüzlüğün yaşattığı sıkıntıları bugün aramızda bulunan Azerbaycan, Gürcistan ve Ukraynalı dostlarımız da tecrübe ettiler, halen de ediyorlar. Bu yükü Kıbrıs meselesi bağlamında biz zaten yıllardır taşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre'de sunduğu egemen eşitliğe dayalı, iki devletli çözüm önerisini destekliyoruz. Akdeniz'in bir barış, refah ve iş birliği alanı olmasını arzu ediyoruz. Tüm paydaşların katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz halen masadadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının cepheleşme yerine iş birliğine vesile olması bizlerin elindedir. Komşumuz Yunanistan'la son dönemde yakaladığımız ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile de olumlu çerçevesinde iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." dedi.

Geniş bir katılımla düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin bu ufkunu, amacını ve samimiyetini ortaya koyan en önemli girişimlerden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, "Forumda siyasetçiler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra geleceğin liderleri olacak gençlerimizin de yer alması ayrıca anlamlıdır." dedi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere, forumun yapılmasında emeği geçen herkese ve foruma katkı yapacaklara teşekkür etti.

Açılışa Tatar da katıldı

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Antalya’da düzenlenen Diplomasi Forumu’nun açılış programına katıldı.

Antalya’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, Pakistan Dışişleri Bakanı Makhdoom Shah Mahmood Qureshi ile bir görüşme yaptı.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştü

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla’yla da bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF), Kosovalı ve KKTC'li mevkidaşlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, Ertuğruloğlu ile görüştüğünü kaydederek "Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsü ve egemen eşitliğinin tanınması için çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Ertuğruloğlu’nun temasları

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Antalya’da dün başlayan Antalya Diplomasi Formu çerçevesinde Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Heyetler arası gerçekleştirilen görüşmenin ardından Ertuğruloğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

