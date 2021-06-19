Hepsi birer Mücahit oldu



Yılmaz YAKAR

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde silah altına alınan 2021 İlkbahar Er Celbi, Gülseren Kışlası’nda düzenlenen törenle ant içti.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen ant içme törenini Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, UBP Milletvekili Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan ile diğer askeri ve sivil yetkililer ile erlerin aileleri izledi.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, 4. Piyade Alayı Sancağı tanıtıldı, ant içme töreni icra edildi.

Celp adına Kadir Erol’un konuşmasıyla devam eden törende, yaş kütüğüne dönem plaketi çakıldı, başarılı personele ödülleri verildi.

Tören, 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı’nın konuşması, Mücahitler Marşı ve tören geçişi ile sona erdi.

4. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Kadir Bayraklı törende yaptığı konuşmada, ant içen erlerin; gücünü milletinden, cesaret ve maharetini milli hasletlerinden, güvenini şanlı geçmişinden, geleceğe yönelik hedeflerini ise Atatürk ilke ve inkılaplarından alan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katıldıklarını ifade etti.

Bayraklı, Gülseren Kışlası’na 5 hafta önce vatani görevlerini yapmak için heyecanla gelen erlerin, asker ocağına kısa sürede uyum sağlayarak birer Mücahit olduklarını kaydetti.

Celp adına konuşan Piyade Er Kadir Erol da, kutsal askerlik görevini devralmaktan büyük gurur ve şeref duyduklarını ifade etti.