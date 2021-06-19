250 bin doz aşı geliyor

Başbakan Ersan Saner, dün, Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda bazı ekonomik örgüt temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda Başbakan Ersan Saner ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz konuşma yaptı. Ardından ekonomik sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini Başbakan Saner ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile paylaştıkları kapalı oturuma geçildi.

Başbakan Ersan Saner, Eylül’de yüz yüze eğitimin hem üniversitelerde hem de ilk ve orta eğitimde mutlaka başlayacağını ve bunun için her türlü altyapıyı hazırladıklarını açıkladı.

Saner ayrıca, Coronavirüs aşılarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunarak, 23 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti ile 500 bin doz aşının ülkeye gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. 500 bin doz aşının 190 bin dozluk kısmının geçen hafta adaya geldiğine işaret eden Saner, 300 bin dozluk kısmının ise KKTC’ye belli periyotlarla geleceğini ve bu bağlamda önceki gün 50 bin doz aşının adaya geldiğini söyledi.

Başbakan Saner, ekonomik sektör temsilcileri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Oda’nın Kıbrıs Türk halkının “en önemli örgütlerinden bir tanesi” olduğunu ve dünya ile yapılan ticaret işlemlerinin “tek noktası” olduğunu söyledi.

Başbakan Saner, “Normallerin normal olmadığı bir dünya düzenine doğru evriliyoruz” diyerek, hükümetin de buna göre hem sağlık hem de ekonomik sektör için tedbirler aldığını söyledi.

Turizm ve eğitim çok önemli

Başbakan Saner, ülkenin hizmet sektörüne bağlı olarak ekonomisini dengelediğini ve gelirini sağladığını ifade ederek, “Turizm ve eğitim çok önemlidir. Turizm ile ilgili ilk açılım 4 Haziran’da yapıldı. Kısa süre içerisinde küçük küçük değişikliklerle yabancı ülkelerden ülkeye turist kabul etmeye başladık. Şimdi de eğitim ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Eğitim sektörüne ilişkin açıklamada bulunan Başbakan Saner, “Eylül’de yüz yüze eğitim, hem üniversitelerimizde hem de ilk ve orta eğitim de mutlaka başlayacaktır, bunun için de gerekli tüm altyapıyı hazırlamış bulunmaktayız” dedi.

Hükümetin hedefinin; temmuz başına kadar toplumda aşılama yaşını 30 yaşa kadar indirmek olduğunu ifade eden Saner, “Bunun yanında en önemlisi iki sektörü ayırarak ki, bunlardan biri turizm diğeri de eğitim sektörüdür. Bu sektörlerde çalışan herkesi aşılamak için Sağlık Bakanlığı her türlü önlemi almış bulunmaktadır” diye konuştu.

Deniz, sorunlar yüz yüze aktarıldı

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, ekonomik sektör temsilcilerinin sektörel sorunları doğrudan aktarmalarına fırsat yaratmasından dolayı Başbakan Ersan Saner’e teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Deniz, Oda’nın hem sektörlerin sorunları hem de KKTC ekonomisinin geleceği ile ilgili faaliyetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Birincil önceliğimiz; toplumsal sorunlarımızdır. Bu bağlamda, Kovid-19 salgının yarattığı ekonomik ve sosyal sorunlarla ilgilenmek bu dönemdeki birincil öncelliğimiz olmuştur. Bu süreçte uzun bir süreden beridir birlikte çalışmaktayız. Bu konudaki anlayışınız ve iş birliğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2021, 10:14