Önlem şart

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, pandemi sürecinde yaşanan ekonomik zorlukların toplum sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek hükümeti önlem almaya çağırdı. Çakıcı toplumsal travmaları aşabilmek ve suçun önüne geçebilmek için halkın ekonomik önlemlere ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

Ruh sağlığı bozulan bireyler için hükümetin psikolojik danışman ve psikolojik danışma merkezlerinin sayısını artırması gerektiğini dile getiren Çakıcı, bu konuları kapsayan eğitimler ve suçu önleyici programların hayata geçmesine ihtiyaç olduğunu da kaydetti.

Ölüm tehdidi yaratan virüs yanında kapanmaların yarattığı ekonomik daralmanın psikolojik travma yarattığını kaydeden Çakıcı, Coronavirüs’ün aslında bir psikiyatrik hastalığa dönüştüğünü söyledi.

Çakıcı, dünyada ruh sağlığı bozukluklarında yüzde 30 oranında artış yaşandığına da işaret ederek, bu süreçte ülkede yaşanan ekonomik zorlukların da toplumun ruh sağlığı problemlerini artırdığının altını çizdi.

Ruh sağlığı problemleri arttıkça şiddet olaylarının da otomatik olarak arttığına vurgu yapan Çakıcı, yapılan araştırma ve çalışmaların aile içi şiddetin yüzde 40 oranında arttığını gösterdiğini söyledi.

Çakıcı aynı şekilde genel şiddetin de çoğaldığı yönünde çalışmalar olduğunu, intihar ve hırsızlık olaylarında da ciddi artışlar yaşandığını söyledi.