Kuzeyde 34, Güneyde 415 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 34, Güney Kıbrıs’ta ise 415 vaka tespit edildi, Coronavirüs hastası iki kişi hayatını kaybetti. Güneyde artan vakalar paniğe neden olurken, yeni açılımlarla ilgili atılacak adımlar askıya alındı.

Kuzeyde son 24 saatte 5 bin 743 test yapıldığı, tespit edilen 34 vakanın 22'sinin yerel olduğu açıklandı.

Vakaların 16'sı Lefkoşa, 3'ü Girne ve 3'ü Gazimağusa bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 kişi hava yoluyla ülkeye geldi; 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

Vakaların bölgelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa Gönyeli 8, Lefkoşa merkez 1, Ortaköy 4,

K. Kaymaklı 1, Haspolat 2; Girne merkez 2, Beylerbeyi 1; Gazimağusa merkez 2, Güvercinlik 1"

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 30. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 2.

Güneyde artış sürüyor

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saat içerisinde yeni tip Coronavirüs nedenli 2 can kaybı meydana geldi, 415 pozitif vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün meydana gelen 2 can kaybı ile Coronavirüs nedenli toplam can kayıpları 235'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin 58 ve 76 yaşlarında 2 kadın olduğu belirtildi.

Son 24 saatte yapılan 34 bin 79 testten 415'i pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 38 bin 65 oldu.

Dün itibarıyla hastanede tedavi gören hasta sayısının 165, durumu ciddi olanların sayısının da 30 olduğu açıklandı.

Kararlar ertelendi

Bu arada güneyde önceki gün açıklanan 420 yeni vaka ile birlikte salgına karşı yürürlükte olan önlemlerin rahatlatılması ile ilgili açıklama yarına kaldı. Vaka sayılarındaki artış dünkü Bakanlar Kurulu’nda ele alındı, toplantı sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın önlemlerin 16 Mart’tan itibaren gevşetilmesiyle ilgili beklenen açıklama ise yapılmadı.