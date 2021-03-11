Durumu iyi

Başbakan Ersan Saner'e, göğüste baskı şikâyetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde anjiyo yapıldı.

Başbakan Ersan Saner, sağlık durumunun çok iyi olduğunu, bugün Başbakanlık’ta, görevinin başında olacağını kaydetti. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, anjiyo olan Başbakan Ersan Saner'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kontrol amaçlı

Başbakan Saner’e kontrol amaçlı anjiyo yapıldı. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Başbakan Saner için, EKG ve EKO'da patoloji olmamasına rağmen göğüs ağrısının tipik olduğu düşünülerek kontrol amaçlı koroner anjiyografi kararı alındığını belirtti.

Başhekim Özyılkan, "Yapılan koroner anjiyografisi normal bulunmuş olup, göğüs ağrısı tansiyon yüksekliğine bağlanmıştır. Başbakan Saner 2 saat gözetim altında kaldıktan sonra taburcu edilecektir" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Saner'i ziyaret etti, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Görevimin başındayım

Başbakan Saner ise hastaneden ayrılırken basına açıklama yaptı. Başbakan Ersan Saner, sabah saatlerinde göğsünde hafif baskı hissetmesinden dolayı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kontrole gittiğini, daha ileri tetkik yapmak amacıyla kendisine anjiyo yapıldığını kaydetti.

Doktorunun ifadesiyle anjiyosunun çok başarılı geçtiğini belirten Saner, “Allaha çok şükür, gördüğünüz gibi çok iyiyim. Hiçbir damarımda herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla merak edilecek bir şey yok. Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başbakan Ersan Saner, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış’a, ekibine, Başhekim Dr. Adil Özyılkan’a teşekkür ederek, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemiz tam donanımlı ve halkımıza her türlü hizmetleri sunuyor. Halkımıza verdiği hizmetlerden dolayı da tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Oktay’dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, göğüste baskı şikayetiyle hastaneye giden ve sonrasında anjiyo olan Başbakan Ersan Saner'e tüm Türkiye adına geçmiş olsun dedi.

Oktay, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Saner'in en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.