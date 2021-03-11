‘Masada olmalı’

Haravgi gazetesinde yayımlanan bir haberde AB Yüksek Temsilcisi Başkanı Josep Borrell’in önceki gün AB’nin Kıbrıs müzakerelerine tam katılımından söz etmesinin Rum tarafında memnuniyet yarattığına işaret edildi.

Habere göre Rum Sözcü Kiriakos Kusios’un imzasını taşıyan açıklamada, “bu kritik konjonktürde AB’nin rolünün yükselmesinin belirleyici olabileceği, keza ülkenin AB üyesi olduğunu çözümden sonra da üye kalacağı, bu nedenle Borrell’in, AB’nin rolünün en kısa zamanda gözlemcilikten, müzakerelere tam katılımcıya yükseltilmesi talebinin selamlandığı” belirtildi.

Kusios, Borrell’in Kıbrıs sorununun Türkiye-AB ilişkilerinden bağlantısız olması tezine işaret ederek “Bu tez 25-27 Mart’taki Avrupa Konseyi öncesinde özellikle ağırlık kazanıyor” vurgusunu yaptı.

Öte yandan Fileleftheros; “Cenevre Öncesi Avrupa Savaşları… Türkiye’nin AB’nin Kıbrıs Müzakerelerine Katılımını Engelleme Çabası” başlıklı haberinde, Türkiye’nin ve KKTC’nin AB’yi gerek Nisan’daki konferansın gerek sonrasında Kıbrıs müzakerelerinin dışında tutmaya çalıştığını yazdı, AB Yüksek Temsilcisi Borrell’in ilgili açıklamasına yer verdi.

Gazete devamla Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, dün Güney Kıbrıs’a giden İtalyan dengi Luigi di Maio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis “AB-Türkiye ilişkilerinde pozitif ajanda belirlenmesiyle ilgili ne karar alınacağı tamamen Ankara’ya bağlı olacak” dedi, şunları ekledi:

“Ankara’nın diğer şeyler yanında gerek karadaki gerekse denizdeki yasadışı faaliyetlerine son vermesi ve Avrupa’nın da sorunu olan Kıbrıs sorununun BM kararları, AB ilke ve değerleri temelinde çözümüne özlü katkıda bulunması gerekir. Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde bir çözüm sürdürülebilir ve işlevsel olur. Kıbrıs, AB üyesidir ve yeniden birleşmeden sonra da AB üyesi kalacak. Türkiye’nin AB ile ilişkilerini güçlendirmeye yönelik ilan edilmiş arzusu da dikkate alındığında, AB’nin müzakerelerdeki rolü –belki daha önce hiç olmadığı kadar- kritik ve belirleyici önemdedir.”

Gazeteye göre İtalyan Dışişleri Bakanı di Maio ise “İtalya’nın, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına destek verdiğini ancak BM parametreleri dışındaki her türlü çözüm arayışını reddettiğini” söyledi.

Di Maio, ülkesi ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu, işbirliklerini daha da derinleştirmek için çalıştıklarını söyledi. Di Maio, İtalya’nın, haklarının ihlal edilmesine karşı Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a destek verdiğini belirterek, enerji rezervlerinden doğru yararlanma zemininin işbirliği olması gerektiği görüşünü ortaya koydu.