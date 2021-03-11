Kriz derinleşti

Halkın Partisi (HP) Girne Milletvekili Erek Çağatay, hükümeti eleştirerek, yanlış politikalar nedeniyle zaten sıkıntıda olan ülke ekonomisinin pandemiden sonra iyice kötü bir hal aldığını savundu.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Çağatay, pandemiden önce devleti “gün işleyip gün yiyen bir kişiye” benzetti ve şöyle devam etti:

“Aylık gelirleriyle ancak cari harcamalarını karşılayan bir yapıya sahipti; ki bu sağlıklı bir ekonomik yapı değildi. Üretmek ve ürettiğiniz kadar tüketmek zorundasınız ama baktığınızda ithalatla ihracat arasında büyük uçurum vardı. 2019’da ithalat 1 milyar 800 milyon dolarken ihracat 100 milyon dolar civarındaydı. Bu büyük fark, yapısal bir sorun olduğunu ortaya koyuyor. Zaten sürdürülebilir değildi; pandemiyle beraber gördük ki devlet fakir. Devlet, vatandaşının yardıma ihtiyacı olduğunda bu yardımı çok cüzi bir miktarda yapabiliyor, çünkü bir birikimi yok. Bu kadar yıldır doğru yöneltilmeyen ekonomi, ekonomik politikaların zayıflığı ve kendi kendine ayakta duramayan bir yapı; pandemiyle birlikte çok daha vahim bir hal aldı. Şu anda kapalı olan sektörler, devlet desteği olan 1500 TL’lerini ne zaman alacaklarını bekliyorlar.”

Pandeminin başında belli bir kısmını devlet karşılayacak şekilde vatandaşa kredi alabilme kolaylığı sağlandığını hatırlatan HP Milletvekili, bugün aynı politikayı uygulamaya çalışmanın yetersiz olacağını, çünkü krizin çok daha fazla derinleştiğini belirtti.

“Cumhurbaşkanı partilere açıklama yapmalıdır”

Erek Çağatay açıklamasında Cenevre’de yapılacak 5+1 toplantıya da değinerek, toplantının gayri resmi olduğuna vurgu yaptı. Toplantıda müzakereye götürülebilecek bir zeminin olup olmadığının yoklanacağını anlatan Çağatay, şu an ortak bir zemin olmadığını ifade etti. Rum tarafının müzakerelere kalınan yerden devam etmek istediğini, Kıbrıs Türk tarafının ise Ersin Tatar’ın cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte egemen eşitlik temelinde bir modeli masaya getireceğini aktardı. Halkın Partisi olarak Tatar’ın bu öne sürdüğü önerinin altını nasıl dolduracağını Meclis’e ve siyasi partilere açıklamasını istediklerini söyledi.

Çağatay, “Rum tarafının ‘kaldığımız nokta’ dediği yer Crans Montana’nın çöktüğü noktadır. Çünkü gerçek anlamda federasyon ister gibi görünen Rum tarafı esasen federasyonu değil; statükonun devamı istiyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 11:10