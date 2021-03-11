Dayanışma artmalı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Covid-19 salgınını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmanın herkesin ortak amacı olduğunu vurgulayarak “Yaşamakta olduğumuz bu süreç, sosyoekonomik sonuçları olan bir sağlık sorunudur. Bu nedenle ekonomideki, eğitimdeki, sosyal yaşamdaki sorunları gidermek için atılacak adımların etkili olması, sağlıktaki sorunla baş etmemize bağlıdır” dedi.

Dr. Özlem Gürkut, toplumsal dayanışmayı artırmaya, iş birliğine, bilimin rehberliğinden ayrılmadan mücadelenin devamına inançlarını vurguladı.

Pandemi sürecinde açıklamaları ve uyarılarıyla hem halka hem hükümete ışık tutan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin Başkanı Dr. Özlem Gürkut, TAK’ın sorularını yanıtladı, Tabipler Birliği açısından Covid-19 salgınında KKTC’nin bir yılını değerlendirdi.

Gürkut, 10 Mart 2020’de ülkede ilk Covid-19 vakasının bir Alman turistte tespit edildiğini ve turist kafilesinin kaldığı otelin karantinaya alındığını belirtti.

Gürkut, Tabipler Birliği Covid-19 Bilimsel Kurulu’nun o günlerde ilk toplantısını yaparak hastalığın yaygınlığına uygun olarak gelişebilecek her senaryoya göre atılması gereken adımlar, uygulanması gereken önlemler konusunda kapsamlı bir planı Cumhurbaşkanı, Başbakan, Sağlık Bakanı ve tüm bakanlara ayrı ayrı ilettiklerini kaydetti.

Bakanlar Kurulu’nda ilk tedbirlerin 13 Mart’ta alındığını; 4 Mayıs’ta ise tedbirlerin gevşetilmesine yani açılmaya gidildiğini ifade eden Gürkut, KTTB’nin riskli ülkelerden gelecek yolculara sınırlarını karantinasız açma kararı alan Bakanlar Kurulu’nun bu kararının iptali için 29 Haziran’da Yüksek İdare Mahkemesi’ne dava dosyaladığını hatırlattı.

1 Temmuz’da yeni pozitif vaka

Dr. Özlem Gürkut, 1 Temmuz’da bir yolcunun pozitif çıkmasıyla ülkede yeniden vakaların görülmeye başlandığını hatırlatarak Bakanlar Kurulu’nun 5 Temmuz’daki toplantısında ülkeye girişlerle ilgili kararlarının iptaline, Covid-19’un “tehlikeli bulaşıcı hastalık” olarak ilan edilmesine ve ülkeye giriş ve çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar verdiğini kaydetti.

Gürkut böylece YİM’de açtıkları davanın, davaya konu kararlar iptal edildiği için teknik olarak düştüğünü ve sürecin başından beri vurguladıkları gibi pandemi yönetiminde Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’na uygun şekilde Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmış olduğunu anlattı.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin de 6 Temmuz’da ilk toplantısını yaptığını ifade eden Dr. Özlem Gürkut, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) ilk kez bir Covid-19 aşısına 11 Aralık 2020’de onay verdiğini; KKTC’de de aşılamanın 15 Ocak’ta başladığını söyledi.

Bilimsel temelli uygulamalara rehberlik

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, birliğin, kurulduğu 1956’dan beri halkın sağlığının korunup geliştirilmesi mücadelesinde en önde yer aldığını, Covid-19 pandemisi sırasında da daha ülkede vaka görülmeden başlayan çalışmalarına hiç ara vermeden devam ettiklerini belirterek bu süreç boyunca amaçlarını şöyle açıkladı:

“Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının salgınla mücadelede ve hastalarımızın takip ve tedavilerinde bilimsel temelli uygulamalarına rehberlik etmek, katkıda bulunmak; halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ile hastalıktan korunmasına katkı sağlamak; sağlık sisteminin salgınla mücadele için yeterli kapasite ve organizasyona ulaştırılmasına katkı sağlamak; salgınla mücadelede ülkemizde alınacak kararların ve yapılacak uygulamaların yasal çerçevede, bilimsel temelde, kolektif anlayışta ve ülkemiz ve toplumumuzun ihtiyaçlarına uygun şekilde olmasına katkıda bulunmak; toplumsal ve örgütsel dayanışma ile salgınla mücadele için maddi ve manevi destek sağlamak; yöneticilerin zaman zaman popülizme kayan, bilimsellikten yoksun adımlar atmasına toplum adına muhalefet etmek; salgınla ilgili ülkemizdeki durumun doğru tespit edilmesi ve kendi durumumuza en uygun kararlar ve uygulamaların geliştirilmesi için bilimsel veri oluşturulmasına katkıda bulunmak.”

Dr. Özlem Gürkut, bir yılı aşkın süredir bu anlayış ve sorumlulukla çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak “Covid-19 salgınını ülke ve toplum olarak en az zarar ve kayıpla atlatmak hepimizin ortak amacıdır” dedi.