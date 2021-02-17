Örnek karar

Girne Belediye Meclisi, belediye bünyesindeki kiracılara ve kent halkına gıda desteği sağlayabilecek sosyal proje kararı üretti.

Yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Meclisi’nin 9 Şubat’ta sosyal medya üzerinden düzenlediği toplantıda belediye bünyesinde kirada bulunan dükkânların Ocak ve Şubat kira bedellerinden tamamen muaf olması ve Girne İyilik Gönüllüleri adı altında faaliyet gösteren grubun “İyilik Mutfağı” projesine destek verilmesi için karar üretildiği bilgisi verildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaşanan süreçte geçmiş aylarda da olduğu gibi Belediye ve Belediye Meclisi’nin halkın yararına olabilecek çeşitli uygulama ve kararların yanında bu iki önemli konuda da oy birliğiyle karar aldığını kaydetti.

