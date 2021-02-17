Üreticinin sabrı taştı

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği, Coronavirüs önlemleri çerçevesinde kapatılan sektörlerle ilgili hükümetin bir an önce almasını istediği önlemleri sıraladı ve bunlar yapılmazsa sivil itaatsizlik hakkını kullanacağını açıkladı.

Alayköy Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, özel sektördeki bireylere adil davranılması istendi.

Açıklamada, sanayi bölgesinin üretici ve ülkesine her zaman katma değer sağlayan iş insanları olarak, bugüne kadar devlete ve kurumlarına karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdikleri ve getirmeye çalıştıkları belirtilerek, onlarca aileye iş kapısı oluşturdukları ve çalışanlarla birlikte kazanıp iş yerlerini büyüttükleri, iyi günlerde olduğu gibi zor günleri de birlikte atlatmak için ekmeklerini bölüştükleri kaydedildi.

Hükümetlerin bugüne kadar toplumda yaptığı ayrıştırma ve kutuplaşmaları tüm emekçiler adına sineye çektikleri ileri sürülen açıklamada, şöyle denildi:

“Toplum olarak hep aklıselim olduk. İyi günde güldük geçtik, kötü günde ihtiyaçlı olan ailelere diline, dinine, rengine bakmaksızın yardıma koştuk, kapılarımızı, sofralarımızı açtık, açıyoruz. Son alınan kararlarla özel sektörün bu kararları alanların gözündeki değerinin ‘pul’ kadar olduğunu bir kez daha yüzümüze çarptıklarını gördük, görüyoruz. Özel sektör olarak, alınamayan kararlar ve ayrıştırıcı adaletsiz yaptırımlarınız yüzünden artık bittik. Borç batağına saplanıp, faiz yükünü taşıyamaz hale geldik. Ayağa kalkmamız belki yıllar sürecektir. Lakin bırakın geçinmeyi açlığa itilen, adeta ölüme terk edilen bu sektörün emekçilerini sizlere yedirmedik, yedirmeyeceğiz.”

Açıklamada, iş insanlarının sadaka istemediği, devlet olmanın, hükümet olarak onu yönetmeye talip olmanın, adil gereklerinin yerine getirilmesini talep ettikleri kaydedildi.

Önlemler 13 maddeden oluşuyor

Açıklamada, hükümetçe alınması gereken önlemeler şöyle sıralandı:

1. Tüm ülkenin acil olarak aşılanmasının sağlanıp, ülkenin kontrollü giriş çıkışları yapabilecek düzeye gelmesi. Aşı programı hakkında somut uygulama ve zamanlamanın açıkça belirtilerek, Mart ayı sonuna kadar tamamlanamama durumu varsa aşı temini konusundaki tüm girişimlerin önünün açılması acilen sağlanmalıdır.

2. Özel sektör çalışanlarına, minimum asgari ücret olmak koşulu ile en az 6 ay süre ile maaş desteği sağlanması.

3. Özel sektör çalışanlarının hane kira bedellerinin yüzde 50’sinin minimum 6 ay devlet teşvikiyle karşılanması, diğer tüm devlet kiralarından en az 1 yıl süre ile kira bedeli alınmaması.

4. Kapalı kalınan süreçte yatırım ve harçların alınmaması (sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, seyrüsefer vb.) veya alındı sayılması, açılış sonrası tüm harçlara 1 yıl süre ile yüzde 50 indirim uygulanması.

5. Takas odasının kapalı olunan süreçte işletilmemesi birçok işletmenin batmasına sebep vereceği için, çeklerin en az 3 ay devlet garantisi ile anında bozulması.

6. Kapalı olunan süreçten başlamak koşulu ile banka kredi taksitlerinin minimum 6 ay faizsiz ötelenmesi (overdraft dahil),

7. Elektrik, su ve diğer genel gider borçların ertelenmesi. Kapalı kalınan süreç başlangıç alınarak minimum 3 ay kesinti, kapama yapılmaması. Elektrik ücretlerinde 6 ay süre ile haneye minimum yüzde 25 indirim, işletmelere yüzde 50 indirim.

8. Kredi kartı temel ihtiyaç ödemelerinin 3 ay ertelenmesi ve tüm kredi kartı gecikme faizlerin minimum 3 ay alınmaması,

9. Temel gıda ve temizlik malzemelerindeki KDV oranının sıfırlanması.

10. Çalışma izinleri konusunda, 40 gün yatay geçiş süresi olan bir personelin bu süresi açıldıktan sonra ilk iş günü sayılacak şekilde uygulanması ve yatay geçiş sırasında istenilen sigorta ve ihtiyat sandığı borcu yoktur yazılarının istenmemesi.

11. Kişisel iletişim ve internet ödemelerinin faizsiz minimum 3 ay ötelenmesi. Alınan özel iletişim vergisinin kapalı kalınan dönemde alınmaması.

12. Uygun koşullarda, koşulların yumuşatılmış şekilde (yüzde 5-6) kalkınma ve/veya diğer bankalardan devlet destekli minimum 60 ay vadeli, 12 ayı ödemesiz işletmelere kredi desteğinin sağlanması, (Minimum 50 bin TL- Maximum 300 bin arası)

13. Borcu yoktur ve teminat aranmaksızın 50 bin ile 250 bin TL arası, reel sektöre Türkiye Cumhuriyeti destekli hibe desteğinin sağlanması, Hibe desteği kullanan şahıs işletmesi veya şirketin vergi borcu var ise alınan katkının maksimum yüzde 50’si kadar vergi borcu ödeme zorunluluğu.”

