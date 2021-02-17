Esnafa nefes olacak

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile birlikte basın toplantısı düzenleyerek, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nden kullanılan kredilerin altı ay ileri tarihe ötelendiği duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi olarak esnafın yanında olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Arıklı, özellikle bu kritik dönemde, pandemi sürecinde ricalarını kırmadan altı aylık öteleme yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Umarım ki bu yaptıklarınız diğer kooperatiflere ve belki de bankalara sirayet eder ve faiz yükü altında ezilen insanlarımız bu dönemde biraz da olsa rahatlar” dedi.

Yapılan bu icraatın kredi kullanan kişiler kadar ülke ekonomisini de direkt etkileyeceğini dile getiren Arıklı, “Kapalı olduğumuz bu dönemde insanımızın kredi taksiti ödemesi zaten mümkün değildi iş yapamayan insanlardan da zorla para istemek tefecilik mantığıdır. Umarım bankacılar da bu dönemde sizin gösterdiğiniz anlayış içerisinde hareket ederler reel sektörü, esnaf ve zanaatkarları rahatlatırlar” ifadelerini kullandı.

Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi Başkanı Kemal Altuncuoğlu da, Kredi Kefalet Merkez Kooperatifi’nin 2017 yılında KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Türkiye Ticaret Bakanlığı ortak protokolü ile Türkiye Ticaret Bakanlığına bağlandığını kaydetti.

Altuncuoğlu ayrıca, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.