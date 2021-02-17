Amca dayağı

Suna ERDEN

Dedikodu yaptığı gerekçesiyle abisinin 30 yaşındaki kızını darp eden, olay esnasında düşüp bileğini kırmasına neden olan Aziz Meşet tutuklandı.

Bileğini kıran H.Ş. ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi sevisinde müşahede altına alındı.

H.Ş.’nin tedavisi sürerken zanlı Meşet dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olay aktarılarak, zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 15 Şubat 2021 tarihinde saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt’ta meydana geldiğini söyledi.

Genç kadın darp edilirken düştü

Polis, zanlının dedikodu yaptığı gerekçesiyle evin avlusunda abisinin kızı H.Ş.’ye elleri ve ayaklarıyla vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, darp sırasında H.Ş.’nin yere düştüğünü, bu nedenle sol ayak bileğinin kırıldığını dile getirdi. Polis memuru, H.Ş.’nin Cengiz Topel Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından sevk edildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi sevisinde müşahede altına alındığını belirtti.

Şikâyet üzerine zanlının “ciddi darp ve vahim zarar” suçlamasıyla gözaltına alındığını kaydeden polis, ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC iki kefilin 100’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.