20’nci can kaybı

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gören Girne’ye bağlı Esentepe bölgesi sakinlerinden 68 yaşındaki Halit Erdoğan dün sabah yaşamını yitirdi.

Erdoğan’ın ayrıca KOAH hastası olduğu belirtildi.

Böylelikle KKTC'de pandemideki can kaybı 20’ye yükselirken, son 24 saatte 23 pozitif vaka saptandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Covid-19 tanısıyla 11 Şubat 2021 tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Kronik Obstrüktif Akciğer (KOAH) hastalığı bulunan 68 yaşında hasta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”

23 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 4 bin 784 test yapıldığı, tespit edilen 23 vakanın 16’sının yerel olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, iyileşen 75 hastanın da taburcu edildiğini belirtti. Yeni vakalardan 11’inin Lefkoşa, 10’unun Girne, 2’sinin Mağusa bölgesinden olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin açıklamasına göre yeni vakalardan 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu için gözetim altındaydı. Toplam test sayısının 482 bin 118’e, vaka sayısının 3 bin 105’e ve iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 2 bin 483’e çıkarken tedavisi devam eden 601 kişi bulunuyor. Hastalardan 10’u yoğun bakımda, 148’i pandemi merkezinde, 443’ü pandemi otellerine bulunuyor.

Güneyde bir günde 3 can kaybı

81 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 26 bin 270 test sonucunda 81 yeni vaka belirlenirken, 3 hasta da hayatını kaybetti. Tedavi gören 89 yaşındaki kadın hasta ile 74 ve 94 yaşlarındaki erkek hastaların hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 225’e çıktı. 81 yeni vakayla da toplam sayı 32 bin 707’ye yükseldi. Güney Kıbrıs’ta hastanede Coronavirüs tedavisi gören 86 kişiden 23’ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.