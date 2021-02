Kuzu şiş oldu 135 lira 

Ömer KADİROĞLU

Hayvan üreticisinin geçtiğimiz hafta canlı kuzu fiyatına yaptığı bir liralık zam vatandaşa 10 lira olarak yansıdı.

Kuzu eti fiyatındaki artışla birlikte kasap ve market şarküterilerinde 125 liraya satılan kuzu şişin kilosu 135 liraya yükseldi.

Kuzu but 89 liradan 99,90’a, kuzu kol 86 liradan 96.90’a çıktı.

Pandemi nedeniyle gelirleri azalan, hatta işlerinden olan vatandaşlar, yapılan artışa tepki gösterirken, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yem fiyatlarının arttığını, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, bu nedenle bir liralık artış yapıldığını ifade etti.

Kasaplar da piyasada kuzu sayısının azaldığını, girdi maliyetlerinin yükseldiğini, bu nedenle fiyatların arttığını söyledi.

Ne dediler…?

Mustafa Naimoğulları (Hayvancılar Birliği Başkanı)

“Günümüz şartlarında hayvan yetiştirmek büyük bir mali külfete neden oluyor. Bir torba yemin fiyatı 160 liraya çıktı. Bu fiyat artışı hayvancının belini büktü. Girdi maliyetlerimiz son bir ayda oldukça yükseldi. Ancak artan maliyetlere rağmen sadece canlı kuzunun kilosuna bir liralık artış yaptık. Vatandaş mağdur olmasın diye daha fazla artış yapmadık. Yaptığımız artış kasap ve marketlere 10 lira olarak yansıyor ancak bu bizim suçumuz değil. Ülkemizde serbest piyasa koşulları geçerli olduğu için kasap ve marketler kendi karına göre fiyat belirliyor.”

Azmi Erkasap (Kasap)

“Piyasada büyük kuzu bitti ve küçük kuzular da yeni yeni piyasaya düşmeye başladı. Hal böyle olunca da et fiyatlarında bir artış söz konusudur. Ülkemizde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın her geçen gün daha da azaldığını görmekteyiz. Hayvan üretiminde aşırı bir azalma olduğundan, teşvik olmadığı için yaşanan sıkıntılar fiyatlara da yansıyor. Böyle giderse kuzu etini bir süre sonra kilosu 200 TL’ye almak zorunda kalacağız. Daha önce 85-90 TL kilosu satılan kuzu eti şu an 95-135 civarında satılıyor. Yurt dışından ithal et gelmezse bu etin fiyatı düşmeyecek. Mutlaka yurt dışından ithal et sağlanmalıdır ki halkımız da piyasada dengeli fiyatta et temin edebilecek. İthal et ile ilgili çalışmalarımız var. Kasaplar birliği kooperatifini kurmaya çalışıyoruz. Kooperatif kurulur kurulmaz bu konuda çalışmalarımız olacak.”

Hasan Kamkam (Kasap)

“Et fiyatlarında bir artış söz konusudur. Şu anda yapılan artışlar üreticilerin girdi maliyetlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Üreticilerin girdi maliyetlerinin artması haliyle et fiyatlarına da yansıyor. Biz gerçek karımızı et fiyatlarına yansıtmadık ancak şu anda yüzde 10-15’lik bir artış olmuştur. Gerekli yerler gerekli tedbirleri alırsa tabi ki fiyatlar düzeltilebilir. Kuzu eti önceden 90 lira iken şu anda 95 ile 137 TL arasında fiyatlardan satılıyor. Normal şartlarda bu fiyatların da üzerine çıkacaktı ancak içerisinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle halkımıza yarımcı olabilmek adına karlarımızı minimuma indirdik”

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 11:06