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UBP parti Meclisi’nde kimler var?

UBP parti Meclisi’nde kimler var?

Milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurması yetkisi veren UBP Parti Meclisi’nde Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, genel sekreter Oğuzhan Hasipğlu dahil 138 kişi bulunuyor. 138 kişiden 24’ü milletvekili, 5’i ilçe başkanı, 8’i belediye başkanlığı statüsünde bulunurken, 7 isim disiplin ve denetleme kurullarını oluşturuyor.  Üye sayısı ise 94.
Parti Meclisini oluşturan isimler şunlar;
Faiz Sucuoğlu: Genel Başkan    
Oğuzhan Hasipoğlu: Genel Sekreter    

Lefkoşa                
Mustafa Akyön:    İlçe Başkanı    
Olgun    Amcaoğlu: Milletvekili    
Ahmet    Savaşan :Milletvekili    
Hasan    Taçoy: Milletvekili    
Alişan     Şan Milletvekili        
Sadık     Gardiyanoğlu: Milletvekili    
Zorlu     Töre: Milletvekili    

Seçilmiş üyeler
Hakan    Fellahoğlu
Halil    Esendağlı
Kemal    Oktar
Aydın    Soyer
Mehmet  Aktunç 
Süreyya  Gürses
Hüseyin Paşa
Fisun     Özsun
İsmail    Kofalı
İbrahim Basri Kuyucuoğlu
Mevlüt    Osmanoğlu
Mehmet Yalçın    Özçelik
Aydın    Amca    
Menteş  Aytaç
Ahmet    Keskin
Özlem     Uzun Sefer    
Özen    Hürses
Özlem     Bendaşan    
Aysel    Töre        
Orhan    Sönmezer
Melis    Müjde
Kemal     Özekmekçi    
Oktay    Çocuk
Güner    Göktuğ
Bengü    Topaloğlu    
Barış     Tilki    
Özgür     Arıkan

Gazimağusa                
Olsan    Oran: İlçe Başkanı
Dursun     Oğuz: Milletvekili
Sunat    Atun: Milletvekili
Hakan     Dinçyürek:  Milletvekili    
Resmiye Canaltay: Milletvekili    
Hüseyin Çavuş: Milletvekili
İlker  Edip: Beyarmudu Belediye Başkanı
Habil Tülücü: Paşaköy Belediye Başkanı
Mehmet  Adahan:  Vadili Belediye Başkanı    
Halil Kasım: Serdarlı Belediye Başkanı

Seçilmiş üyeler
Hüseyin Duvarcı     
Gürsel     Uzun
Mehmet Ekşici
Dilaver     Bilgen        
Özgür     Dedeoğlu    
Raşit     Şah    
Ahmet    Dinçer    
İlter Tekbıyık        
Hasan     Onalt    
Erdoğan Özkan    
Ziya Kasım        
Hilmi Öztemiz            
Ümit Çağlıyan        
Yenal Garabli        
Hasan     Paksoy        
Elif Abiç    
Neriman Dudu    Kaşif    
Feride Altunsoy    
Tolga    Yavuz    
Murat     Uzun      
Mehmet Topçu    
Mehmet Taşkıranlar    
Cem Dana        
Recai    Ergün        
Gürcan    Erdoğan        
İsmail    Kardan    

Girne                
Bülent Kutay    İlçe Başkanı    
Kutlu Evren     Milletvekili
İzlem Gürçağ    Milletvekili
DT. Ünal Üstel    Milletvekili
Özdemir Berova Milletvekili    
Hasan    Küçük    Milletvekili
Mustafa Aktuğ    Lapta Belediye Başkanı

Seçilmiş üyeler
Atila Mahmutoğlu 
Hakan    Denizalp    
Sultan     Sonay        
Hüseyin Kayım    
Halit Soytürk    
Hasan     Eratal    
Hasan    Uzun        
Murat     Karalar    
Mehmet Terzioğlu    
Hasan     Barut    
Ahmet    Türk        
Mustafa  Kırılmaz    
Özge Kardana Atlı    
Zalihe     Damdelen    
Tuğçe     Altan
Hüsrev    Tancer            
Ali Tektan        
Selim     Gökbörü    
Nejdet    Numan        
Eyüp Zafer Gökbilen

İskele                
Metin    Güllü    İlçe Başkanı
Nazım Çavuşoğlu Milletvekili
Yasemi    Öztürk Milletvekili
Emrah    Yeşilırmak Milletvekili    
Hasan    Sadıkoğlu: İskele Belediye Başkanı    
Ahmet    Sennaroğlu: Büyükkonuk Belediye Başkanı    

Seçilmiş üyeler
Salahi    Serakıncı
Halil i. Orun    
Ümit Dolu    
Ramazan Arslan        
Mehmet Ziya Tolgan    
Şahin Avcıl    
Emine Uzun        
Özgün Aydıntan    
Mustafa  Gökmen    

Güzelyurt                
Menteş    gündüz: İlçe Başkanı    
Dr. Ali      Pilli: Milletvekili    
Ziya Öztürkler: Milletvekili    
Mahmut Özçınar: Güzelyurt Belediye Başkanı    

Seçilmiş üyeler
Ali Kandulu        
Süleyman Aldağ    
İnal Uzun    
Türel Özdaş        
Pembe    Gertik    
Fuat Özan        
Abdullah İşkey

Lefke                
Adil Özgey: İlçe Başkanı        
Fırtına    Karanfil    : Milletvekili

Seçilmiş üyeler
Tahsin    Sabit        
Ömür Ekendal    
Sonay  Lord    
Hasip Uluhan    
Mehmet Görsel    
Cem  Pişmiş    

Yüksek Disiplin Kurulu                
Selen Osmanlı    
Faruk Cengiz Karaca    
Av. İbrahim Mısırlıoğlu    
Mahmut Toray    Hüdaverdi    
Fuat Nalcıoğlu    

Merkez Denetleme Kurulu                
Ezcan    Özsoy    Denetçi    
Gülçin    Kınacı    Denetçi     

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 10:05
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