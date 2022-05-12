UBP parti Meclisi’nde kimler var?

Milletvekili Ünal Üstel’e hükümeti kurması yetkisi veren UBP Parti Meclisi’nde Genel Başkan Faiz Sucuoğlu, genel sekreter Oğuzhan Hasipğlu dahil 138 kişi bulunuyor. 138 kişiden 24’ü milletvekili, 5’i ilçe başkanı, 8’i belediye başkanlığı statüsünde bulunurken, 7 isim disiplin ve denetleme kurullarını oluşturuyor. Üye sayısı ise 94.
Parti Meclisini oluşturan isimler şunlar;
Faiz Sucuoğlu: Genel Başkan
Oğuzhan Hasipoğlu: Genel Sekreter
Lefkoşa
Mustafa Akyön: İlçe Başkanı
Olgun Amcaoğlu: Milletvekili
Ahmet Savaşan :Milletvekili
Hasan Taçoy: Milletvekili
Alişan Şan Milletvekili
Sadık Gardiyanoğlu: Milletvekili
Zorlu Töre: Milletvekili
Seçilmiş üyeler
Hakan Fellahoğlu
Halil Esendağlı
Kemal Oktar
Aydın Soyer
Mehmet Aktunç
Süreyya Gürses
Hüseyin Paşa
Fisun Özsun
İsmail Kofalı
İbrahim Basri Kuyucuoğlu
Mevlüt Osmanoğlu
Mehmet Yalçın Özçelik
Aydın Amca
Menteş Aytaç
Ahmet Keskin
Özlem Uzun Sefer
Özen Hürses
Özlem Bendaşan
Aysel Töre
Orhan Sönmezer
Melis Müjde
Kemal Özekmekçi
Oktay Çocuk
Güner Göktuğ
Bengü Topaloğlu
Barış Tilki
Özgür Arıkan
Gazimağusa
Olsan Oran: İlçe Başkanı
Dursun Oğuz: Milletvekili
Sunat Atun: Milletvekili
Hakan Dinçyürek: Milletvekili
Resmiye Canaltay: Milletvekili
Hüseyin Çavuş: Milletvekili
İlker Edip: Beyarmudu Belediye Başkanı
Habil Tülücü: Paşaköy Belediye Başkanı
Mehmet Adahan: Vadili Belediye Başkanı
Halil Kasım: Serdarlı Belediye Başkanı
Seçilmiş üyeler
Hüseyin Duvarcı
Gürsel Uzun
Mehmet Ekşici
Dilaver Bilgen
Özgür Dedeoğlu
Raşit Şah
Ahmet Dinçer
İlter Tekbıyık
Hasan Onalt
Erdoğan Özkan
Ziya Kasım
Hilmi Öztemiz
Ümit Çağlıyan
Yenal Garabli
Hasan Paksoy
Elif Abiç
Neriman Dudu Kaşif
Feride Altunsoy
Tolga Yavuz
Murat Uzun
Mehmet Topçu
Mehmet Taşkıranlar
Cem Dana
Recai Ergün
Gürcan Erdoğan
İsmail Kardan
Girne
Bülent Kutay İlçe Başkanı
Kutlu Evren Milletvekili
İzlem Gürçağ Milletvekili
DT. Ünal Üstel Milletvekili
Özdemir Berova Milletvekili
Hasan Küçük Milletvekili
Mustafa Aktuğ Lapta Belediye Başkanı
Seçilmiş üyeler
Atila Mahmutoğlu
Hakan Denizalp
Sultan Sonay
Hüseyin Kayım
Halit Soytürk
Hasan Eratal
Hasan Uzun
Murat Karalar
Mehmet Terzioğlu
Hasan Barut
Ahmet Türk
Mustafa Kırılmaz
Özge Kardana Atlı
Zalihe Damdelen
Tuğçe Altan
Hüsrev Tancer
Ali Tektan
Selim Gökbörü
Nejdet Numan
Eyüp Zafer Gökbilen
İskele
Metin Güllü İlçe Başkanı
Nazım Çavuşoğlu Milletvekili
Yasemi Öztürk Milletvekili
Emrah Yeşilırmak Milletvekili
Hasan Sadıkoğlu: İskele Belediye Başkanı
Ahmet Sennaroğlu: Büyükkonuk Belediye Başkanı
Seçilmiş üyeler
Salahi Serakıncı
Halil i. Orun
Ümit Dolu
Ramazan Arslan
Mehmet Ziya Tolgan
Şahin Avcıl
Emine Uzun
Özgün Aydıntan
Mustafa Gökmen
Güzelyurt
Menteş gündüz: İlçe Başkanı
Dr. Ali Pilli: Milletvekili
Ziya Öztürkler: Milletvekili
Mahmut Özçınar: Güzelyurt Belediye Başkanı
Seçilmiş üyeler
Ali Kandulu
Süleyman Aldağ
İnal Uzun
Türel Özdaş
Pembe Gertik
Fuat Özan
Abdullah İşkey
Lefke
Adil Özgey: İlçe Başkanı
Fırtına Karanfil : Milletvekili
Seçilmiş üyeler
Tahsin Sabit
Ömür Ekendal
Sonay Lord
Hasip Uluhan
Mehmet Görsel
Cem Pişmiş
Yüksek Disiplin Kurulu
Selen Osmanlı
Faruk Cengiz Karaca
Av. İbrahim Mısırlıoğlu
Mahmut Toray Hüdaverdi
Fuat Nalcıoğlu
Merkez Denetleme Kurulu
Ezcan Özsoy Denetçi
Gülçin Kınacı Denetçi