Ömer KADİROĞLU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin dünkü toplantısında yeni hükümeti İçişleri Bakanı Ünal Üstel’in kurmasına oybirliği ile onay verildi. Toplantı sonrasında konuşan Faiz Sucuoğlu, parti başkanlığının devam ettiğini, kurultayın iki buçuk yıl sonra yapılacağını söyledi. Sucuoğlu “aday olacak arkadaş karşımıza gelecek” dedi.

Parti meclisinden gerekli desteği alan Üstel’in bugün DP ve YDP yetkilileriyle koalisyon görüşmesini tamamlayıp, bakanlar kurulu listesini yarın Cumhurbaşkanı’na sunması bekleniyor.

Üstel’in, 39’uncu hükümette görev alan UBP’li bakanlardan en az 4 tanesini değiştireceği belirtiliyor.

Parti meclisi kararını verdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP Milletvekili Ünal Üstel’e vermesinin ardından dün 15.15’te toplanan UBP Parti Meclisi kararını verdi.

Yaklaşık 40 dakika süren toplantının ardından basına açıklama yapan Sucuoğlu, Parti Meclisinin hükümet kurma çalışmalarına başlaması için Ünal Üstel’i yetkilendirdiğini söyledi.

Sucuoğlu, “UBP birlik ve bütünlük içinde olmak zorundadır ki ülke sıkıntıya girmesin. Çünkü UBP’nin sıkıntıya girdiği her süreçte ülke de sıkıntıya giriyor” dedi. Sucuoğlu bu nedenle kendisinin de bu yönde bir konuşma yaptığını dile getirdi.

Genel başkanlığım sürecek

Toplantıda, Üstel’in yetkilendirilmesiyle ilgili, bir isim dışında genel anlamda olumlu bir hava olduğunu dile getiren Sucuoğlu, şu an için kendisinin parti başkanlığına, başbakanla yakın ilişki içinde devam edeceğini anlattı.

“Ünal Bey belirli çalışmaları birlikte yaptığımız bir arkadaş” diyerek kendisiyle iyi ilişkileri olduğunu anlatan Sucuoğlu, iyi niyet olduğu sürece sorun yaşanmayacağını belirtti.

UBP kimsenin esiri olamaz

“Partinin zarar göremeyeceği adımların atılması benim görevimdir” diyen Sucuoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ve Demokrat Parti (DP) ile yaşanan sürece işaret ederek “UBP kimsenin esiri olamaz” dedi.

YDP-DP’nin deklarasyonun yeniden masaya koyması durumunda bunun kabul edilip edilmeyeceği sorusu üzerine ise Sucuoğlu, “Böyle bir zorlamayı UBP’nin kabul etmesi mümkün değil. Parti Meclisi ve Grubun böyle bir dayatmayı kabul etmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“Ya bunu imzalayın ya da girmeyiz” şeklinde bir dayatmanın kabul edilmeyeceğini vurgulayan Sucuoğlu gerekirse erken seçime gidilebileceğini ifade etti.

Sucuoğlu “İnşallah yine zorlama ve tehdide gitmezler çünkü zorlama tabanda da tavanda da kabul görmez” dedi.

Gereken neyse yaparız

Bir süredir, sustuğu için eleştirildiğini dile getiren Sucuoğlu, “Faiz Beyin susmasının tek sebebi partideki bütünlüğün bozulmasını istememesi. Çünkü Faiz Bey devreye girerse yüzde 61’lik oyla çok sıkıntı yaşar parti de ülke de” dedi.

Kendisinin bu tecrübe ve olgunlukta olduğunu belirten Sucuoğlu, “Kimseyle kavga kutuplaşma hesap kesme durumumuz yok. Doğruya doğru deriz, yanlışa yanlış deriz, gereken neyse yaparız” şeklinde konuştu.

“Ülkenin yeni bir seçimi kaldırabileceğinden kuşkuluyuz”

Sucuoğlu yine bir soru üzerine CTP ve HP ile dolaylı olarak temas sağladıklarını ancak bu iki partinin olmazsa olmazının kısa süre sonra erken seçim tarihi belirlenmesi olduğunu söyleyerek 3 ay önce bir seçimden çıkılmışken ülkenin yeni bir seçimi kaldırabileceğinden kuşku duyduklarını anlattı.

Yapılacak bir erken seçimde büyük olasılıkla hiçbir şeyin değişmeyeceğini de söyleyen Sucuoğlu, bu nedenle CTP ve HP ile koalisyonun mümkün olmadığını anlattı, YDP ve DP ile yaşananları da yineleyerek bu iki parti ile de masaya oturmasının mümkün olmadığını kaydetti, bunlar ışığında istifasını verdiğini tekrarladı.

“Bu noktada benim kavgaya girmem. İlle ben olayım diye inat etmem doğru olmazdı” diyen Sucuoğlu grup toplantısında da bu konuda mutabakat çıktığını ifade etti.

Hayırlı olsun dedim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümet kurma görevini vermeden kendisini çağırdığını, görevi Ünal Üstel’e vermeye karar verdiğini kendisine söylediğini de ifade eden Sucuoğlu, “Ben de hayırlı olsun dedim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2022, 09:59