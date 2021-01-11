Otokar’ın hisseleri ilk sırayı aldı

Geride bıraktığımız son bir haftada yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,33 kazançla 1.540,61 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.474,76 puanı, en yüksek 1.542,75 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,05 artışla 1.644,24 puana, Sanayi Endeksi yüzde 4,50 kazançla 2.445,41 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 3,67 primle 1.236,37 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 4,40 değerle 2.039,39 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 32,22 ile Otokar oldu. Onu yüzde 27,74 ile Hektaş, yüzde 25,21 ile Ege Gübre izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 17,43 ile Gübre Fabrikaları, yüzde 10,15 ile Gözde Girişim, yüzde 6,86 ile Kartonsan şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 13 milyar 823 milyon lirayla Emlak Konut GMYO, 10 milyar 146 milyon lirayla Garanti Bankası, 8 milyar 678 milyon lirayla Gübre Fabrikaları yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 54 milyar 573 milyon lirayla Koç Holding, 52 milyar 535 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik ve 47 milyar 373 milyon lirayla Ford Otosan şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,20 kayıpla 444 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,16 azalışla 2 bin 946 liraya geriledi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,39 değer kaybederek 7,3280 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 1,35 azalışla 8,9970 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,30 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,17 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile hisse senedi fonları oldu.