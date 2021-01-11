Kader günü

Suna ERDEN

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için bugün yeniden seçim yapılacak. Bugün ilk turda yine 26 ret oyunun çıkması halinde toplantı ertelenecek ve başka bir günde yeniden seçim yapılacak.

İlk turda UBP adayı Resmiye Canaltay oyların çoğunu alsa da 26’yı bulmaması halinde, ikinci tur seçime geçilecek ve dördüncü tura kadar 26 ‘evet’ oyu aranacak.

UBP adayı Resmiye Canaltay’ın ilk 4 turda 26 “evet” oyunu bulmaması halinde 5’inci tur ve son oylamaya geçilecek. Burada “evet” oylarının “hayır” oylarının üzerinde olması gerekiyor. Sonunun bu doğrultuda olması halinde Canaltay Meclis Başkanı seçilecek.

Beşinci turda oyların eşit olması halinde Meclis Başkanı seçimi yine ertelenecek.

Meclis tüzüğü karmaşık

Diyalog’a konuşan Meclis Danışma Kurulu’nun bir üyesi, başkan seçimiyle ilgili tüzük kurallarının karmaşık olduğunu ve bazı eksik bilgiler nedeniyle hukuksal yoruma ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Meclis’in bugünkü birleşiminde sonucu UBP milletvekillerinin belirleyeceğini ifade eden kurul üyesi “eğer kendi partilerinin adayına yeniden oy vermezlerse, o zaman Resmiye Canaltay’ın kazanması mümkün olmayacak ve bu durum iktidar partisindeki krizin tırmanmasına yol açacak” dedi.