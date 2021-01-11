7 maddelik öneri

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, taleplerini, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na iletti.

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu'yu makamında ziyaret etti.

İnisiyatif ayrıca İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclis Üyeleri ve teknik heyetleri ile birlikte İskele AKM'de ortak bir toplantı yaptı.

Toplantıda İnisiyatif taleplerini içeren bilgileri yazılı bir şekilde aktardı.

İnisiyatif daha sonra yazılı açıklama yaparak, ilettikleri talepleri duyurdu.

Açıklamaya göre; İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nin talepleri şöyle:

1- ÖÇKB (Özel Çevre Koruma Bölgesi) çalışmalarının ivedilikle yapılması ve mevzuat haline getirilmesi,

2- Kıyılarla ilgili yasal eksikliklerin giderilerek mevzuatın güçlendirilmesi,

3- Kıyılardaki yapılaşmanın Mağusa -İskele - Yeni Boğaziçi İmar Planı prensipleri ile izinlendirilmesi, bunun dışındaki yapıların izinlendirilmemesi,

4- Kamu arazilerinin peşkeş çekilmesinin önüne geçilmesi,

5- Taşkın riski yönetim planı bir an önce belirlenmeli ve yerel yönetim izinlendirme mevzuatı haline getirilmesi,

6- İmar planında kamu yararına yeni düzenlemeler yapılması için girişimler yapılması,

7- İyi İdaresi Yasası Halkın Katılımı Madde 11. 2. Fıkrası gereği İskele Belediyesi çevre ve imarla ilgili konularda halka açık danışma toplantıları düzenlemesi ve bunu mevzuatı haline getirmesi.

Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021, 11:32