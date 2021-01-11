Vitamin deposu

Açık pazara giden Cumhurbaşkanı Tatar kilosu 5 liradan 3 kilo nar satın aldı

Vitamin deposu
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Onur ULAĞ
   
   Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün çok sayıda bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetlerden sonra Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti. Tatar, kilosu 5 liradan satılan narları görünce 3 kilo satın aldı.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra vatandaşlar da haftalık alışverişini yapmak için pazar yerine akın etti. Kışın grip gibi viral enfeksiyonlardan koruyan narın kilosu 5 liradan, portakal ise 3 kilosu 10 liradan satışa sunuldu.  Salatalık 5, domates 3, patates 4, kuru soğan 3 buçuk, lahana tanesi 10, elma kilosu 7, havuç 5, tatlı biber 8, dolmalık biber 10 ve ıspanak 3 bağ 10 liradan tezgâhtaki yerini aldı.  
Pazarda en çok ilgi gören ürün ise ‘vitamin deposu’ olarak bilinen, Coronavirüs’ten korunmak için gerekli olan C vitaminin yanı sıra A, E ve K vitamini içeren, kalp ve kansere karşı da koruyucu bir gıda olan nar oldu. 

Narın nelere faydası var?
•    Antioksidan zenginidir...
•    A, C, E ve K vitamini kaynağı...
•    Kanseri önler...
•    Hafızayı korur...
•    Sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olur...
•    Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır...
•    Kalbi ve damarları korur.

Diyalog Gazetesi

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