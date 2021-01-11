Onur ULAĞ



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün çok sayıda bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetlerden sonra Lefkoşa’daki açık pazarı ziyaret etti. Tatar, kilosu 5 liradan satılan narları görünce 3 kilo satın aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yanı sıra vatandaşlar da haftalık alışverişini yapmak için pazar yerine akın etti. Kışın grip gibi viral enfeksiyonlardan koruyan narın kilosu 5 liradan, portakal ise 3 kilosu 10 liradan satışa sunuldu. Salatalık 5, domates 3, patates 4, kuru soğan 3 buçuk, lahana tanesi 10, elma kilosu 7, havuç 5, tatlı biber 8, dolmalık biber 10 ve ıspanak 3 bağ 10 liradan tezgâhtaki yerini aldı.

Pazarda en çok ilgi gören ürün ise ‘vitamin deposu’ olarak bilinen, Coronavirüs’ten korunmak için gerekli olan C vitaminin yanı sıra A, E ve K vitamini içeren, kalp ve kansere karşı da koruyucu bir gıda olan nar oldu.

Narın nelere faydası var?

• Antioksidan zenginidir...

• A, C, E ve K vitamini kaynağı...

• Kanseri önler...

• Hafızayı korur...

• Sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olur...

• Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır...

• Kalbi ve damarları korur.