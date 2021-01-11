Ana gündem 5’li bir toplantı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Kıbrıs konusuyla ilgili gayrı resmi 5’li bir toplantı organize etmeye yönelik çalışmaları kapsamında bugün adanın her iki tarafında temaslarda bulunması bekleniyor. Lute’un ilk önce Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceği bildirildi. Lute’un Kıbrıs'la ilgili gayri resmi 5+1 toplantı organize etmeye yönelik çalışmalar yapması bekleniyor.

Temaslar başlıyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, temaslarda bulunacak olan Lute’u saat 14.30’da kabul edeceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, Tatar’ın görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu ve bu zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduklarını aktaracağı kaydedilmişti.

5+BM şeklinde yapılması planlanan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de Lute’a söyleyecek olan Cumhurbaşkanı Tatar, ayrıca Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının, egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören anlayış çerçevesinde yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini de Lute’a iletecek.

Lute, Aralık ayı başında adaya gelerek Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le ayrı ayrı görüşmüş; ardından ise Atina, Ankara ve Londra’da 5’li toplantı için zemin yaratmaya yönelik temaslarda bulunmuştu.

Tatar Guterres'e çağrı yapmıştı

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tatar, 6 Ocak'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, Kıbrıs'ta iki taraf arasında bir ortak zemin olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılacak gayriresmi ve 5+BM formatında bir toplantıyı desteklediklerini belirtmişti.

Tatar, "Adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşı için, Kıbrıs'ta ve bölgemizde hüküm süren yeni koşullar ışığında, iki taraf arasında, eşit uluslararası statüye sahip iki egemen devlete dayalı bir iş birliği ilişkisi kurulmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

BM Genel Sekreteri'ni, Ada'da egemen eşitlik ve iki devlete dayalı iş birliği formülüne açık fikirlilikle yaklaşmaya ve Kıbrıs Rum tarafını da aynı tutum içinde olması için ikna etme konusunda yardıma davet eden Tatar, "Kıbrıs sorununu müzakere yoluyla çözme çabalarında bir dönüm noktasındayız. Sorunu nihai bir çözüme kavuşturmak için bu fırsatı değerlendirerek azami çabayı göstermede ilgili herkesin sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulunmuştu.