Kurnazca öneriler

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e sunduğu Güven Yaratıcı Önlemler paketinin içeriği Kathimerini gazetesinde detaylarıyla birlikte açıklandı.

Gazete “Anastasiadis Guterres’e 3 GYÖ Öneriyor… Ercan’a Karşılık Maraş, Ankara Protokolü’nün Uygulanmasına Karşılık Mağusa Limanı ve Hidrokarbon Fonu” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Anastasiadis’in bu GYÖ’ler ile çıkmazın aşılmasını sağlamaya ve gayrı resmi beşli konferansın başarısızlıkla sonuçlanmasının önüne geçmeye çalıştığını yazdı.

Habere göre Anastasiadis, mektupta “Maraş’ın BM himayesinde yasal sakinlerine açılmasına karşılık, Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması konusunun görüşülmesini”, “Mağusa Limanı’nın, Ankara Protokolü’nün Türkiye tarafından uygulanması kaydıyla işlemesini” ve “hidrokarbon yataklarıyla ilgili escrow account (emanet hesap) oluşturulmasını” önerdi.

Gazete, Ankara Protokolü’nün uygulanmasının, Türk limanları ile Türk hava sahasının açılması ve buna bağlı olarak ilişkilerin düzelmesi ile “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Türkiye tarafından AB üyesi ülke sıfatıyla tanınmasını sağlayacağını kaydederken, hidrokarbon yataklarıyla ilgili “emanet fonu”nun da, Kıbrıs Türk toplumunun hidrokarbon yataklarından elde edilecek gelirden pay almasını garanti altına alacağını savundu.

Maraş ve Ercan

Maraş’ın BM himayesinde yasal sakinlerine açılmasına karşılık Ercan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara açılması konusunun ilk defa gündeme getirildiğine dikkat çeken gazete, diplomatik kaynaklara göre Anastasiadis’in bu yöntemle, tam çıkmazdan kaçınmak ve BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) adadan ayrılması olasılığının önüne geçmeye çalıştığını yazdı.

Gazete, mektupta dikkat çeken bir diğer noktanın ise, müzakerelerin yeniden başlaması konusundaki net iradeye vurgu yapılması, ancak iki toplumlu ve iki kesimli federasyon için müzakere edilmesinden bahsedilmemesi olduğunu belirtti.

Gazete devamla, esas sorunun önümüzdeki müzakere döneminde iki devletli çözüm şeklinin tartışılma olasılığı olduğunu kaydederken, gerek Ankara’nın, gerekse KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın her mecrada bunu dile getirdiğini ve Rum Yönetimi’nin de Brüksel’in oynayacağı role odaklandığını yazdı.

Diplomatik kaynaklara göre, Berlin’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iki devletli çözümden doğacak sorunları yüklenmeye istekli olmadığını net şekilde ilettiğini kaydeden gazete, AB’nin Katalonya örneğinde olduğu gibi, yeni devletçikler oluşturulmasını arzu etmediğini belirtti.

Haberde, bazı Avrupalı teknokratların Kıbrıs Türk toplumuyla sık sık temaslarda bulunduğu ve iki devletli çözüm senaryosunun AB tarafından destek görmeyeceğini net şekilde ifade ettikleri kaydedildi.

Gazete, AB’nin, gayrı resmi beşli konferansa Kıbrıs Türk tarafının da katılmasını istediği mesajını gönderdiğini ve Türkiye’nin müzakerelere müdahil olması konusunun da, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Erdoğan ile bu ay içerisinde yapacağı görüşmede netleştirileceğini yazdı.