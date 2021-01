Kuzeyde 14, güneyde 339 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte KKTC’de 14, Güney Kıbrıs’ta ise 339 yeni vaka saptandı; bir kişi hayatını kaybetti. Güneyde toplam can kaybı dünle beraber 148'e yükseldi. Kuzeyde ise can kaybı sayısı 10 olarak kaldı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 145 olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 6 kişinin Lefkoşa, 5 kişinin Girne bölgesinden olduğunu belirten Bakan Pilli, 3 kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

Pilli, Coronavirüs’te son durumla ilgili rakamları da verdi. Buna göre; yapılan toplam test sayısı 351 bin 750, toplam vaka sayısı bin 779, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı bin 516, tedavisi devam eden vaka sayısı 253, pandemi merkezindeki hasta sayısı 47, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 205, toplam kaybedilen hasta sayısı 10, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güneyde bir kişi daha öldü

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Coronavirüsten yeni bir can kaybı yaşandı, 339 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre dün yapılan toplam 8 bin778 testin 339'u pozitif çıktı ve pandeminin başlangıcından beri saptanan Coronavirüs vaka sayısı 27 bin 350'ye ulaştı.

75 yaşındaki ve kronik hastalıkları bulunan erkek hasta da Coronavirüs nedeniyle nakledildiği Limasol Devlet hastanesinde hayatını kaybetti, böylece toplam can kaybı 148'e yükseldi.

Hastanede tedavi gören Coronavirüs hastası sayısının 208, bunlardan 55'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.



Türkiye’de 176 yeni can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 138 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 8 bin 103 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256, vefat sayısı 22 bin 807, ağır hasta sayısı 2 bin 811 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.