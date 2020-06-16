“Piyasaya 800 milyon enjekte ettik”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Candan Avunduk başkanlığındaki Kıbrıs Türk Sanayi Odası heyetini kabul etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy 2017’den bu yana ülkede daralma yaşandığına işaret ederek, bu yıl yaşanan koronavirüs pandemisinin sadece KKTC’yi değil tüm dünyayı etkilediğini kaydetti.

Taçoy, “bugüne kadar 160 milyon TL para kullanıldı Merkez Bankasından. Biz Mart ayından Mayıs ayına kadar hedefimiz piyasaya 750 milyon gibi bir parayı enjekte etmekti. Bu rakam 800 milyonun üzerinde gerçekleşti. 800 milyonun üzerinde bir parayı biz bu dönem içinde piyasaya enjekte ettik. Bunun yarattığı enerji ile kamudaki daralmayı bir nebze olsun azalttık” dedi.

“İkinci paket reel sektör odaklı olmalı”

Oda Başkanı Candan Avunduk da açıklanacağı duyurulan 2’inci ekonomik önlem paketin reel sektörün kalkınmasına odaklı olması gerektiğini söyledi.

Candan Avunduk, talepleri arasında “1 yıl ödemesiz faiz destekli uzun vadeli kredi”, “Sosyal Sigorta / İhtiyat Sandığı prim desteği”, “Enerji Girdi Maliyetlerinin Düşürülerek 60 kuruşa satılması”, “maaş desteği”, “Yerli Üretimin Rekabet Gücünün Artırılması ve Haksız Rekabete Karşı Korunması” ve “yatırım ikliminin geliştirilmesinin” olduğunu dile getirdi.