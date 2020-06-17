En güzel bahçe, balkon yarışması sonuçları belli oldu

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “En Güzel Bahçe, Balkon Yarışması”nın sonuçları belli oldu.

Verilen bilgiye göre, oluşturulan seçici kurul tarafından yapılan oylamada, En Güzel Apartman ve Konut Balkonu Kategorisinde birinciliğe Tuncay Ödoğanoğlu, ikinciliğe Liz Ashley, üçüncülüğe ise Leyla Subaşı seçildi.

En Güzel Apartman veya Site Bahçesi Kategorisinde, birinci M. Hacı Ali Sitesi 4 (Site Yöneticisi Koray Karakullukcu), ikinci Melisa Redif, üçüncü Sevay Toklu oldu.

Natura Garden, Eminağa Garden, Çağakar, Perfect Garden’ın katkılarıyla düzenlenen yarışmaya katılanlar ödüllerini Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi’nden alabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, açıklamasında, doğaya ve çevreye sahip çıkmanın önemine işaret ederek, özellikle tüm dünyayı etkisi alan salgın sürecinde yaşam şekillerinin zorunlu değişimiyle, doğanın ve çevrenin öneminin daha da hissedildiğini ifade etti.

Bu kapsamda kentte yeni bir yarışma düzenlediklerini belirten Güngördü, sosyal yaşamdaki kısıtlamaların yaşam alanlarını güzelleştirmek için bir fırsata çevrilebileceğine değinerek, üretmenin öneminin altını çizdi.

Terminal şubesi bugün hizmette

Öte yandan Coronavirüs önlemleri çerçevesinde bir süredir hizmet vermeyen Girne Belediyesi Terminal Şubesi’nin bugün hizmet vermeye başlayacağı duyuruldu.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediyeye ait tüm elektronik kartlı su sayacı, kontör yükleme ve kart tanımlama işlemleri, ayrıca sayaç tamiri, su borcu ödemesi, emlak vergisi ve borç sorgulama gibi işlemleri, yarından itibaren mesai saatleri içerisinde bu şubeden yapılabilecek.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 09:57