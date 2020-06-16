Güney Kıbrıs temiz

Güney Kıbrıs’ta bugün 922 test yapıldı herhangi bir korona virüs vakasına rastlanmadı. Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 985 olarak kaldı

Güney’de bugüne kadar korona virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti .

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 18:12