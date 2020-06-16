Güney Kıbrıs’ta bugün 922 test yapıldı herhangi bir korona virüs vakasına rastlanmadı. Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 985 olarak kaldı
Güney’de bugüne kadar korona virüs nedeniyle 25 kişi hayatını kaybetti .
Güney Kıbrıs temiz
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 922 test sonucunda yeni vakaya rastlanmadı
Sadece bırgun vaka cıkmadı dıye Guney Kıbrıs temız denmez. Bugun herhangi bir yeni vaka YAKALANAMADI demek kesinikle artik guneyde virus yoktur anlamina da gelmiyor. Virusun kulucka suresi biliniyor , o yuzden de EN AZINDAN onumuzdeki birkac hafta yeni vaka cikmazsa ancak ONDAN SONRA biraz olsun guvenilirlikle TEMIZ diyebiliriz. O bile %100 degil ama en azindan daha guvenilir bir soylem olur. Esege binmeden ayak sallamaylim, ve birgun vaka bulunmadi diye guneye temiz demeylim. O kadar basit degil bu isler.