Türkiye’de can kaybı 4 bin 842 

Türkiye'de son 24 saatte 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 181 bin 298, can kaybı 4 bin 842 oldu.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Coronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre; bugün 46 bin 800 test yapıldı, 1467 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1015 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 721 bin 3, vaka sayısı 181 bin 298, vefat sayısı 4 bin 842 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 732, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 303, toplam iyileşen hasta sayısı ise 153 bin 379 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da ikinci dalga eğilimi devam ediyor

Öte yandan Diyarbakır'da son 16 günde 500 kişi Coronavirüs teşhisi ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken yaklaşık 700 kişi de evlerinde karantinaya alındı. Yeni normalleşme süreci ile birlikte bir süre düşüş yaşanan vaka sayılarında yeniden artış meydana geldi. İyileşen hasta sayılarında kısmi bir düşüş yaşanırken Diyarbakır'da ikinci dalga eğilimi devam ediyor.

Daha önce günde birkaç vaka görülen kentte, son 16 günde 500 yeni vaka hastaneye yatırılırken, yaklaşık 700 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında son günlerde vaka sayılarında artış olan Diyarbakır’ında arasında olduğu 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirler başta olmak üzere artış eğilimi olan yerlerde İl Hıfzıssıhha Kurullarının, valilerin başkanlığında riske karşı kararların alındığını kaydederek virüsle maskesiz mücadele edilemeyeceğini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2020, 10:36