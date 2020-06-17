Okul arkadaşları 3 ay sonra ilk kez bir araya getirildi

Şehit Tuncer İlkokulu 1D sınıfinın öğrencileri ile velileri, Coronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen 10 mart tarihinden sonra ilk kez sınıf öğretmenleri Sibel Arkol’un eşliğinde bir araya geldi.

Lefkoşa Barış Manco Parkı'nda bir araya gelen çocuklar güzel bir gün geçirerek hasret giderdi.

Etkinlikle ilgili konuşan Sınıf öğretmeni Sibel Arkol “çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi.