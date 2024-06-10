Ruhsatlar da zamlandı

Motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarıyla sürüş ehliyeti harçları yeniden belirlendi. Buna göre; 2 yıllık ehliyet bin 434 TL, 3 yıllık bin 914.70 TL, 5 yıllık 2 bin 939.50 TL, 10 yıllık 4 bin 879 TL oldu.

Bakanlar Kurulu, "Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri için Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü’nü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımladı.

Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası'nın 4 A maddesinin verdiği yetkiyle Bakanlar Kurulu, motorlu araçların kayıt ve ruhsat harçlarını, araç tiplerine ve ağırlıklarına göre yeniden belirledi. Motorlu araç satıcı ruhsatı, motorlu araç muayene belgesi için ödenecek harçlar, motorlu araçların yurt dışı çıkış harçları da yükseltildi.

Tüzüğe göre öğrenci sürüş ehliyeti sınavı için bin 435 TL; öğrenci ehliyeti için bin,434.90 TL; motorlu araç sürüş sınavı için 1,970 TL olurken, ehliyetlerin sürelerine göre ücretleri şöyle:

“İki yıllık: bin 434.80 TL; üç yıllık bin 914.70 TL; beş yıllık 2 bin 939.50 TL; on yıllık 4 bin 879 TL.”

Yaş nedeniyle tahditli olarak verilen bir yıllık ehliyet için ödenecek harç 959,90 TL’ye yükselirken geçici sürüş ehliyeti bin434.90 TL; kaybolan, bozulan, yıpranan veya değiştirilmek istenen sürüş veya öğrenci ehliyeti sureti için ödenecek harç da 700 TL oldu.