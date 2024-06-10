‘Ülke kültürü yaşatılıyor’

Geçitkale - Serdarlı Belediyesi'nin düzenlediği Görneç 7. El Makarnası Festivali’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu tarafından yapıldı.

Bakan Sadık Gardiyanoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, festivallerin ülke kültürünün yaşatılması ve tanıtılması açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, kültürel festivallerin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından, Mehmetçik ve Erenköy bölgelerinde yaklaşık 150 kadının sele sepet ve Karpaz dokumacılığı eğitimi verildiğini ve bu eğitimlerde başarılı olan kadınlara çalışma hayatına katılmaları için 5 yıl boyunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sosyal güvenlik desteği verildiğini bildiren Gardiyanoğlu, ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımlarının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.

Gardiyanoğlu, organizasyonda emeği geçen Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım’a ve etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür etti.

