Resmen işkence

Serdar ŞENGÜL

Kuzey Kıbrıs’a bu yılın ilk 3 ayında hava ve deniz limanlarından gelen ‘yolcu sayısı’ 456 bin, kara sınır kapılarından gelenlerin sayısı ise bir milyon 76 bin oldu. Resmi rakamlar kara sınır kapılarının önemini ortaya koyduğu halde, özellikle arabalı geçişlerin yapıldığı Metehan sınır kapısındaki sorunlara çare bulunamadı.

Hafta sonu olması nedeniyle dün güneyden kuzeye ve kuzeyden güneye geçişlerde aşırı bir yoğunluk yaşandı.

Uzun araç kuyruklarının oluşması nedeniyle, geçiş yapanların bir kısmı yaklaşık bir saat süreyle beklemek zorunda kaldı.

Diyalog muhabirine konuşan vatandaşlar, Metehan’ın ‘işkence kapısına’ dönüşmesinden yakındı.

Ne dediler?..



Rifat Turgut

“Taksicilik yapıyorum, sürekli kapıda uzun süreler bekliyorum. Yetkililer bir an önce yeni sınır kapıları açmalı ve mevcut kapılardaki işlemlerin hızlandırılması için adım atlamalıdır.”



Mustafa Geylan

“Ailece güneye gezmeye gidelim dedik, pişman olduk. Sıcak havada yarım saatten fazla araçta bekledik. Bu sıcaklarda yaşanan yoğunluğu çekmek daha da zorlaştı. Yetkililerin bu sorunu artık çözmesi gerekiyor. Bir yandan elektrik bir yandan su kesintisi yaşıyoruz. Üstelik sürekli kapılarda dakikalarca bekliyoruz. “

Yücel Eren

“Her gün bu kapıları kullanan binlerce insanımız var ve hep bu eziyeti çekiyorlar, bu olmamalı. Yetkiler gerekli önlemleri almalı ve hayata geçirmeli.”

Serkan Şah

“Sosyal konutlardan kapıya 30 dakikada gelebildik. Eğer bu sıcakta araçta klima olmasaydı hasta olurduk.

Trafikte bekleme hem zaman hem benzin kaybı, ayrıca direk ekonomiyi de etkileyen bir faktör. İnsanlarımız bu kuyrukta eziyet çekmemeli yeni kapılar açılmalıdır.”

Rahmi Sayıf

“Aracımda misafirlerimle bu sıcakta trafiğin tam ortasında kaldım.

Yıllardır bu manzaraları yaşıyoruz artık yenilik olmalı ve işlemler hızlanmalı. Güney Kıbrıs’ta işlemler çok yavaş ve bu sıkıntı şu an oradan kaynaklı.”

Mehmet Ergenokonlar

Güneyde yaşıyoruz arada kuzeye geliyoruz, bu manzara yıllardır değişmedi. Yeni kapıların açılması konusunda Rumlar çok geri duruyor. Onları ikna etmeliyiz ki yeni kapıları ortak bir şekilde açalım ya da büyütelim. Bu sorun iki tarafın idaresi ile çözülür.”

Kudan Kaya

“Hep aynı manzaraları yaşamaktan usandık, yeni kapılara ve çağdaş geçişlere ihtiyacımız var. Metehan ve diğer kapılar işkence kapısına dönüştü. Umarım gerekli adımlar atılır.”