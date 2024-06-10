Zanlı sayısı 3’e çıktı

Akıncılar’da bir şahsa ait mandıradan kuzu çalınmasıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Olay yerinde suçüstü yakalanan 18 yaşındaki Kemal Özkan ve 19 yaşındaki Ahmet Gezdigeldi’nin ardından tutuklanan Ediz Diker dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, suçla bağlantılı aranan bir kişi daha olduğunu açıkladı.

Duruşmada olguları aktaran polis, hırsızlık olayının Haziran 2024 tarihinde saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Y.P’ye ait mandıra içerisine giren Kemal Özkan, Ahmet Gezdigeldi, Ediz Diker ve B.E.’nin 30 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlılar Kemal Özkan ve Ahmet Gezdigeldi’nin ET 598 plakalı araç ile birlikte kaçarken, arazi ve mandıranın sahibinin oğlu K.P ve Demirhan Karakolu’ndan ekipleri tarafından gerçekleştirilen takip sonucu yakalandıklarını açıkladı. Polis, zanlıların kaçmaya çalıştıkları esnada kuzuları araçtan attıklarını ifade etti.

Polis, Ahmet Gezdigeldi ve Kemal Özkan’nın mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süre temin edildiğini hatırlattı.

Polis, zanlının Diker’in de önceki gün tespit edilerek, tutuklandığını, aranan bir şahıs olduğunu söyledi. Demirhan bölgesinde birçok hayvan hırsızlığı meselesi olduğunu kaydeden polis, zanlıların diğer vakalarla bağlantılarının olup olmadığını araştıracaklarını dile getirdi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.