İngiltere’ye gidecekti 

Güney Kıbrıs üzerinden İngiltere’ye gitmek için sahte Bulgaristan pasaportuyla Metehan Sınır Kapısı’ndan çıkış işlemi yapmaya kalkışan 51 yaşındaki Nasır Elma suçüstü yakalandı.

Tutuklama talebiyle dün mahkemeye çıkarılan zanlının sahte pasaportun Bulgaristan’dan posta yoluyla kendisine gönderildiğini söylediği açıklandı.

Aynı pasaportla daha önce KKTC’de işlem yapıldığı da belirtildi. Mahkemede konuşan zanlı ise pişman olduğunu dile getirdi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlının 8 Haziran 2024 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, kullanımındaki araçla Lefkoşa’da bulunan Metehan Kara Giriş Kapısından Güney Kıbrıs bölgesine geçmek için sahte Bulgaristan pasaportunu görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde pasaportun Bulgaristan’dan bir arkadaşı tarafından postayla gönderildiğini, amacının önce güneye oradan da İngiltere’ye gitmek olduğunu söylediğini aktardı.

Polis, pasaportun üzerindeki isimle ilgili yapılan araştırmada daha önce KKTC’ye giriş-çıkış işlemi yaptığının belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, pasaportun daha önce kim tarafından kullanıldığının araştırılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise pişman olduğunu, bir hataya düştüğünü ifade etti.

Mahkeme talep edilen süreyi onayladı.