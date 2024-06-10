Avrupa’ya uyum

Son teknoloji “silahlar” edinme çabası içerisinde olduğu belirtilen Rum polisinin bu dönemde, “ormanlık alanda gömülü cesetleri saptamaya bile olanak tanıyan bir projeyi hayata geçirmek için bir AB üyesi ülke ile temas halinde olduğu bildirildi.

Fileleftheros “Polis Son Model ‘Silahlar’ Ediniyor…Ormanda Gömülü Cesetleri Bile Saptama Planı” başlıklı haberinde Rum polisinin son teknoloji edinme atağına, Yunan polisi ile sürdürdüğü iş birliği sayesinde Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki deniz bölgesinde düzensiz göçmen/sığınmacı akışını uzaktan saptama olanağı edinmesini örnek gösterdi. Bunun, iki ülke arasındaki eşgüdüm ve uzlaşı sayesinde, insansız hava araçları aracılığıyla başarıldığını kaydetti.

Rum ve Yunan polisinin “PROTECDOME: PROTECtion DOME for public spaces against rogue drones” projesine katıldığını yazan gazete PROTECDOME projesinin ortak bir, insansız hava araçlarıyla mücadele (Anti-Drone System)-Counter Unmanned Aerial System (CUAS) sistemi geliştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Habere göre Rum ve Yunan polisleri düzensiz göçmen akışlarının ve her türlü tehdidin denetlenmesine olanak tanıyan CERETAB projesini başarılı şekilde uyguluyor. Proje çerçevesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “deniz sınırındaki” (yaklaşık 200 km’lik alan) durumun görüntüleri Rum ve Yunan “Ulusal Koordinasyon Merkezleri” aracılığıyla eşzamanlı görüntüleri paylaşılıyor. Proje çerçevesinde “Ortak Bilgi Paylaşımı Platformu” oluşturuldu. Bu platform aracılığıyla insansız hava araçları aracılığıyla canlı ortamda bilgi paylaşımı sağlanıyor.

Proje her türlü tehdidi saptama, risk ve güvenlik açığını analiz etme metodu geliştirme, yeni CUAS çözümleri edinme, alanda tatbikat icra etme ve müdahil tarafların kendi kabiliyetlerini geliştirmek için kullanabileceği eğitim malzemesi geliştirme hedefini taşıyor.

Projenin tamamlanmasıyla Rum ve Yunan polislerinin kamu alanlarını ve kritik altyapıların korunması için insansız hava araçlarından gelen tehditleri algılama ve gerekli karşı önlemleri (non-cooperating drone threats and the counter-measures) alabilecek durumda olacağı kaydedildi.